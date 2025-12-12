El verano en la Costa Atlántica: Cuánto cuesta vacacionar y qué opciones evalúan las familias

Con la llegada del verano y tras dos fines de semana largos con buenos niveles de ocupación, la Costa Atlántica se prepara para recibir a miles de turistas. En un contexto de bolsillos ajustados, las familias comienzan a hacer cuentas y analizar cada gasto antes de definir su destino. Alojamiento, carpas, comidas y traslado conforman un presupuesto que puede variar fuerte según la ciudad elegida y el estilo de viaje.

El alojamiento: el gasto central del viaje

El hospedaje sigue siendo el rubro más determinante a la hora de planificar una semana de vacaciones. La oferta es amplia e incluye departamentos, casas, cabañas y apart hoteles, tanto en zonas céntricas como en áreas alejadas de la playa.

Para una estadía de 7 días en enero para cuatro personas:

Mar del Plata : los departamentos parten en $470.000 y llegan a $800.000 , según el Colegio de Martilleros local.

: los departamentos parten en y llegan a , según el Colegio de Martilleros local. Pinamar: un dos ambientes varía entre $800.000 y $1.500.000.

Estas diferencias dependen de la cercanía al mar, la calidad de los servicios y la disponibilidad de la temporada.

Carpas y sombrillas: cuánto suma el extra de playa

El alquiler de carpas y sombrillas es un servicio buscado por muchas familias para ganar comodidad durante el día, aunque puede encarecer notablemente el presupuesto semanal.

Tarifas por 7 días:

Mar del Plata (zona Norte y Punta Mogotes): entre $735.000 y $850.000 .

entre . Pinamar y Ostende: entre $450.000 y $600.000 .

entre . Necochea: alrededor de $250.000, con un estacionamiento de $90.000, sumando un total de $340.000.

Estos montos varían según el parador, su categoría y los servicios que ofrece.

Comidas: cuánto hay que calcular para la semana

El gasto en alimentos depende en gran parte de si la familia decide cocinar en el alojamiento o comer en restaurantes. Cocinar permite reducir el presupuesto de forma notable, mientras que las comidas fuera del alojamiento pueden elevarlo considerablemente.

Precios orientativos en paradores y puestos playeros:

Choclo: $5.000

$5.000 Docena de churros clásicos: $11.000

$11.000 Porción de rabas: $20.000

$20.000 Hamburguesa con papas: entre $12.000 y $15.000

entre $12.000 y $15.000 Sándwich de milanesa: alrededor de $10.000

Presupuesto total: cuánto necesita una familia para una semana

Teniendo en cuenta los principales rubros, una familia tipo necesita un presupuesto base que arranca en torno al millón de pesos para una semana en la Costa Atlántica, considerando alojamiento económico, sin carpa y cocinando la mayor parte del tiempo.

Si se opta por un nivel intermedio —un hospedaje más cómodo y el alquiler de carpa— el gasto total sube a un rango de $1.500.000 a $2.000.000, según el destino.

Costa Atlántica vs. Brasil: cómo se comparan los precios

Con el aumento de viajes al exterior, las familias comparan cada vez más los costos entre la Costa Atlántica y destinos como Florianópolis. Un análisis privado muestra que, en muchos casos, vacacionar en Brasil puede resultar más caro, aunque la brecha cambia según el mes.

Comparación de costos diarios por persona (paquetes de 7 noches):

Enero Pinamar: $304.850 (USD 217) por día Florianópolis: $379.440 (USD 270) por día

Febrero Pinamar: $244.195 (USD 174) por día Florianópolis: $336.430 (USD 240) por día



A nivel general, para enero de 2026 el gasto promedio en la Argentina ronda USD 300 por día, mientras que en destinos internacionales baja a alrededor de USD 200. En febrero, el costo local cae a USD 240, frente a USD 180 en el exterior.