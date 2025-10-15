El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires

La segunda quincena de octubre avanza con un panorama meteorológico estable y sin lluvias en el horizonte.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas que restan de la semana presentarán cielos algo nublados y temperaturas templadas a cálidas, ideales para actividades al aire libre en gran parte del territorio bonaerense.
🌤 Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires
|Día
|Condiciones del cielo
|Temperaturas (°C)
|Comentarios
|Miércoles 15
|Parcialmente nublado
|14 / 25
|Jornada agradable y sin lluvias.
|Jueves 16
|Mayormente nublado
|16 / 27
|El día más caluroso de la semana.
|Viernes 17
|Nublado
|16 / 22
|Leve descenso térmico, sin precipitaciones.
|Sábado 18
|Algo nublado
|10 / 22
|Buen clima para iniciar el fin de semana.
|Domingo 19
|Parcialmente nublado
|12 / 22
|Continuará el tiempo estable.
De esta forma, el SMN no prevé lluvias para los próximos días, consolidando una semana primaveral, con mañanas frescas y tardes cálidas.
El jueves se perfila como la jornada más cálida, con máximas cercanas a los 27 grados, mientras que el fin de semana mantendrá condiciones agradables, ideales para paseos, actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la provincia.
Además, el domingo 19 se celebrará el Día de la Madre, y el buen tiempo acompañará en toda la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un marco ideal para disfrutar al aire libre en familia, compartir almuerzos en patios o parques y rendir homenaje a las madres bajo un sol primaveral.