El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires

La segunda quincena de octubre avanza con un panorama meteorológico estable y sin lluvias en el horizonte.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas que restan de la semana presentarán cielos algo nublados y temperaturas templadas a cálidas, ideales para actividades al aire libre en gran parte del territorio bonaerense.

🌤 Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires

Día Condiciones del cielo Temperaturas (°C) Comentarios Miércoles 15 Parcialmente nublado 14 / 25 Jornada agradable y sin lluvias. Jueves 16 Mayormente nublado 16 / 27 El día más caluroso de la semana. Viernes 17 Nublado 16 / 22 Leve descenso térmico, sin precipitaciones. Sábado 18 Algo nublado 10 / 22 Buen clima para iniciar el fin de semana. Domingo 19 Parcialmente nublado 12 / 22 Continuará el tiempo estable.

De esta forma, el SMN no prevé lluvias para los próximos días, consolidando una semana primaveral, con mañanas frescas y tardes cálidas.

El jueves se perfila como la jornada más cálida, con máximas cercanas a los 27 grados, mientras que el fin de semana mantendrá condiciones agradables, ideales para paseos, actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la provincia.

Además, el domingo 19 se celebrará el Día de la Madre, y el buen tiempo acompañará en toda la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un marco ideal para disfrutar al aire libre en familia, compartir almuerzos en patios o parques y rendir homenaje a las madres bajo un sol primaveral.