El sol gana protagonismo: se mantiene el buen clima en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
dia agradavle

La segunda quincena de octubre avanza con un panorama meteorológico estable y sin lluvias en el horizonte.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas que restan de la semana presentarán cielos algo nublados y temperaturas templadas a cálidas, ideales para actividades al aire libre en gran parte del territorio bonaerense.

🌤 Pronóstico detallado para la provincia de Buenos Aires

DíaCondiciones del cieloTemperaturas (°C)Comentarios
Miércoles 15Parcialmente nublado14 / 25Jornada agradable y sin lluvias.
Jueves 16Mayormente nublado16 / 27El día más caluroso de la semana.
Viernes 17Nublado16 / 22Leve descenso térmico, sin precipitaciones.
Sábado 18Algo nublado10 / 22Buen clima para iniciar el fin de semana.
Domingo 19Parcialmente nublado12 / 22Continuará el tiempo estable.

De esta forma, el SMN no prevé lluvias para los próximos días, consolidando una semana primaveral, con mañanas frescas y tardes cálidas.

El jueves se perfila como la jornada más cálida, con máximas cercanas a los 27 grados, mientras que el fin de semana mantendrá condiciones agradables, ideales para paseos, actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la provincia.

Además, el domingo 19 se celebrará el Día de la Madre, y el buen tiempo acompañará en toda la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un marco ideal para disfrutar al aire libre en familia, compartir almuerzos en patios o parques y rendir homenaje a las madres bajo un sol primaveral.

