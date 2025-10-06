El pan más caro: impacto directo en la economía familiar

Desde este lunes 6 de octubre, todas las panaderías de la provincia de Buenos Aires aplican un incremento del 12% en el precio del pan y de todos los productos panificados, según informó la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN).

¿Por qué sube el pan?

El aumento responde a la suba de los costos de producción, especialmente en la harina, que ha registrado un alza del 12% en las últimas semanas. Además, los panaderos enfrentan incrementos en los alquileres de los locales y otros insumos esenciales para la actividad

¿Cuánto costará el kilo de pan?

Con el nuevo ajuste, el precio dependerá de los costos de producción de cada panadería. Sin embargo, algunos establecimientos ya venden el kilo por encima de los $4.000

¿Cómo impacta al consumo?

El sector panadero atraviesa una crisis profunda: ha caído el consumo, más de 1.700 panaderías han cerrado y crecen los problemas con los alquileres.

Los productores advierten que la situación es insostenible y que, lamentablemente, no les queda otra opción que ajustar los precios