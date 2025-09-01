El noveno mes llegó con alerta por tormentas y viento fuerte para varios distritos bonaerenses

El noveno mes del año comenzó con lluvias y tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo durante este lunes 1° de septiembre de 2025.

Según el organismo, las precipitaciones podrían extenderse durante toda la jornada, con valores acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descarta que sean superiores en algunas localidades.

Pronóstico y detalles técnicos

El SMN advierte que las tormentas podrían presentarse de manera localmente fuerte, con actividad eléctrica, ráfagas y granizo. Los acumulados de precipitación estimados van de 25 a 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Recomendaciones oficiales

🚯 No saques la basura y retirá objetos que impidan el escurrimiento del agua.

🏞️ Evitá actividades al aire libre.

🌳 No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad.

⚡ Para minimizar el riesgo de rayos, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

🧊 Estate atento ante la posible caída de granizo.

📢 Informate por medios oficiales y tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Partidos bonaerenses en alerta por vientos