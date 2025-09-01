El noveno mes llegó con alerta por tormentas y viento fuerte para varios distritos bonaerenses

El noveno mes del año comenzó con lluvias y tormentas fuertes en gran parte del territorio bonaerense.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo durante este lunes 1° de septiembre de 2025.
Según el organismo, las precipitaciones podrían extenderse durante toda la jornada, con valores acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descarta que sean superiores en algunas localidades.
Pronóstico y detalles técnicos
El SMN advierte que las tormentas podrían presentarse de manera localmente fuerte, con actividad eléctrica, ráfagas y granizo. Los acumulados de precipitación estimados van de 25 a 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual.
Recomendaciones oficiales
- 🚯 No saques la basura y retirá objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- 🏞️ Evitá actividades al aire libre.
- 🌳 No te refugies cerca de árboles ni postes de electricidad.
- ⚡ Para minimizar el riesgo de rayos, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- 🧊 Estate atento ante la posible caída de granizo.
- 📢 Informate por medios oficiales y tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Partidos bonaerenses en alerta por vientos
- Río de la Plata y costa noreste: La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio.
- Cuenca del Salado / corredor de la R-2 y aledaños: Chascomús, Lezama, Pila, Castelli, Dolores, Tordillo, General Guido, Maipú, General Lavalle.
- Costa Atlántica norte y centro: La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón (Mar del Plata).
- Sudeste y franja serrana/interior cercano: Balcarce, Tandil, Ayacucho, Rauch, General Alvarado (Miramar), Lobería, Necochea.
- Costa sur y área adyacente: San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Monte Hermoso.