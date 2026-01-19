El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida

El mundo de las jineteadas y el tradicionalismo de la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de profunda tristeza y preocupación. Agrupaciones gauchas, jinetes, familias rurales y seguidores de las destrezas criollas se han unido en oración y muestras de fe por la recuperación de Aron Tort, un joven jinete oriundo de Ayacucho, de 23 años, quien permanece internado en estado crítico tras un grave accidente vial.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 46, a la altura de la ciudad de Bragado, donde por causas que son materia de investigación colisionaron violentamente dos camionetas. Como consecuencia del impacto, dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que Tort resultó con lesiones internas severas que obligaron a su traslado de urgencia y posterior intervención quirúrgica.

Según trascendió, el joven regresaba del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más emblemáticos del país para el ambiente gaucho, del cual había participado como jinete, llevando con orgullo las tradiciones que lo identificaban desde muy joven.

En las últimas horas, las redes sociales se colmaron de mensajes de apoyo, pedidos de fe y cadenas de oración, impulsadas por familiares, amigos y referentes del ámbito tradicionalista. Desde distintos puntos de la provincia, se multiplican las plegarias, encendiendo una misma esperanza: la pronta recuperación de Aron.

“El tradicionalismo es familia”, repiten quienes lo conocen. En cada mensaje, en cada rezo y en cada gesto solidario, se refleja la fuerte hermandad que une al mundo gaucho, hoy golpeado por una tragedia que enluta y conmueve profundamente.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo, y continúa siendo investigada por la Justicia, mientras la atención permanece puesta en la evolución médica del joven jinete.