El jinete de Ayacucho evoluciona favorablemente y será trasladado a su ciudad

Francisco Díaz
jinete aya

Este martes se recibieron noticias alentadoras sobre el estado de salud del jinete ayacuchense Aarón Tort y de Florencia González, quienes resultaron gravemente heridos en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 46, a la altura del partido de Bragado.

El choque, registrado en las últimas horas del fin de semana, cuándo regresaban del festival de Jesús María, generó gran preocupación en la comunidad, ya que ambos debieron ser trasladados de urgencia y permanecieron internados con pronóstico reservado. Sin embargo, con el correr de las horas, la evolución clínica de los pacientes comenzó a mostrar signos positivos.

Según informaron familiares, en las últimas horas se registró una mejoría significativa en sus parámetros médicos, lo que permitió al equipo de salud considerar la posibilidad de un traslado sanitario.

De no mediar complicaciones, Aarón Tort y Florencia González serán derivados a la ciudad de Ayacucho, donde continuarán su recuperación en el Hospital Municipal, bajo controles médicos, estudios complementarios y seguimiento permanente.

Desde el entorno cercano destacaron que poder continuar el proceso de recuperación cerca de su familia y afectos representa un aspecto clave para acompañar la evolución favorable que ambos vienen mostrando.

Crédito: Urgente Ayacucho

