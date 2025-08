El intendente de Villa Gesell pide que vuelva el finde largo del 12 de octubre

Con el objetivo de que el Gobierno nacional restituya el fin de semana largo correspondiente al 12 de octubre —fecha que los destinos turísticos bonaerenses consideran clave para su economía— el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, lanzó una nueva campaña para lograr su restitución.

En tal sentido el jefe comunal se trasladó hasta la Casa Rosada y presentó dos notas formales dirigidas al secretario de Turismo, Daniel Scioli, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ellas, solicitó una audiencia para exponer la importancia de dicha fecha, que en Villa Gesell coincide con la tradicional Fiesta de la Diversidad Cultural, celebración fundacional de la ciudad y una de las más emblemáticas de la región.

“Estamos haciendo lo imposible para que el 12 de octubre vuelva a ser fin de semana largo, como lo fue durante los últimos 44 años”, expresó Barrera en declaraciones radiales.

Sin embargo, el reclamo parece no haber encontrado eco en las autoridades nacionales. “No tenemos ningún tipo de respuesta, ni en esta ni en otras cuestiones. Scioli me atendió una vez por teléfono, me dijo que me iba a devolver el llamado y nunca más”, reprochó el mandatario local.

Barrera también apuntó contra Scioli, actual secretario de Turismo, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante ocho años y “conoce perfectamente el peso que tiene el turismo en la economía bonaerense”.

“Esto no afecta solo a Villa Gesell, sino a todo el país. Hay quienes creen que los fines de semana largos son para vagos, pero nosotros en esos días generamos trabajo, algo indispensable después de dos temporadas realmente malas”, remarcó el intendente.

La preocupación se extiende a otros destinos turísticos que también dependen del movimiento que generan los fines de semana extra largos. Por eso, desde distintos sectores esperan una respuesta del Ejecutivo que permita revertir una medida que, aseguran, pone en riesgo el sostenimiento de miles de empleos en el sector.