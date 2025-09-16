El Gobierno Nacional propone eliminar la ampliación de Zona Fría a 90 municipios bonaerenses

Francisco Díaz
frio

El Gobierno Nacional volvió a poner sobre la mesa un tema sensible para miles de familias bonaerenses: la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, un beneficio que otorga rebajas de entre 30% y 50% en las facturas de gas a distritos que enfrentan temperaturas invernales severas.

Según el Proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el Presidente en cadena nacional, el artículo 72 propone derogar varios puntos clave de la Ley Nº 27.637, norma que desde 2021 extendió los descuentos a 90 municipios bonaerenses y a localidades de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. De aprobarse esta modificación, el esquema volvería a su formato original, beneficiando únicamente a la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe (Mendoza), como establecía el régimen sancionado en 2002.

Voces que no se apagaron: Se cumplen 49 años de “La Noche de los Lápices”
Mirá también:

Voces que no se apagaron: Se cumplen 49 años de “La Noche de los Lápices”

La medida implicaría retirar el alivio tarifario a más de 3,1 millones de hogares, un número significativo que, según especialistas, podría generar un fuerte impacto económico en zonas de la provincia donde el uso de gas natural es esencial para calefacción y actividades productivas.

No es la primera vez que el Ejecutivo busca avanzar en esta dirección. En 2024, el intento de revisar los fondos fiduciarios que sostienen el programa había sido incluido en la Ley Bases, pero la falta de respaldo político en el Congreso obligó al oficialismo a desistir.

Dirigentes locales y organizaciones de usuarios ya anticipan reclamos y pedidos de revisión en el Parlamento. Argumentan que, en muchos municipios bonaerenses, las bajas temperaturas y la falta de alternativas energéticas accesibles hacen indispensable mantener el beneficio.

Por su parte, desde el Gobierno sostienen que la medida busca ordenar las cuentas públicas y concentrar los subsidios en las regiones históricamente reconocidas como zonas frías.

El debate legislativo promete ser intenso y tendrá un fuerte seguimiento en la provincia de Buenos Aires, donde el recorte podría sentirse con mayor dureza este próximo invierno.

Día del Almacenero: Hoy homenajeamos a quienes mantienen vivos los comercios de barrio
Mirá también:

Día del Almacenero: Hoy homenajeamos a quienes mantienen vivos los comercios de barrio
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Voces que no se apagaron: Se cumplen 49 años de “La Noche de los Lápices”
Nacionales
Milei defiende vetos y anuncia medidas para garantizar déficit cero y estabilidad económica
Cadena Nacional: Milei anunció un aumento en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad
Nacionales
La Justicia definió si Cristina Fernández continuará con prisión domiciliaria o irá a prisión
Cristina Kirchner no podrá votar en octubre: lo informó la Cámara Nacional Electoral
Nacionales
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones en 10 días o perderá su patrimonio
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones de dólares en 10 días o perderá su patrimonio
Nacionales
Dia agradable soleado primavera clima
Martes con algunas nubes y temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
IPS consulta recibo sueldo haberes
IPS confirmó las fechas de pago de septiembre 2025 para jubilados y pensionados
Provincia
bullying escolar
Escándalo en Chascomús: denuncian a un colegio por no frenar ataques y hostigamiento a un niño de 6 años
Chascomús

Más leídas