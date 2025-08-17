banner ad

El fin de semana cierra con un domingo gris y frío: ¿Vuelven las lluvias?

Francisco Díaz
frio nuvlado

El fin de semana largo se despide con un clima inestable y frío en gran parte de la provincia de Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante el domingo, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se prevé cielo nublado que pasará a mayormente nublado hacia la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados. Se esperan lluvias durante la jornada, por lo que se recomienda tomar precauciones al transitar o realizar actividades al aire libre.

Para el inicio de la semana, el lunes se mantendrá el cielo mayormente nublado durante todo el día, con lluvias aisladas por la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 10 grados de mínima y 16 de máxima, evidenciándose un ligero repunte térmico.

El martes podría registrarse una nueva ciclogénesis, con lluvias persistentes a lo largo de toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre 12 y 16 grados.

El miércoles, la inestabilidad continuaría durante la madrugada y la mañana con precipitaciones aisladas, mientras que se espera una mejora hacia la tarde, con cielo mayormente nublado y valores térmicos que irán de 13 a 19 grados.

