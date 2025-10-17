El clima cambia: llegan las lluvias de primavera ¿Seguirán durante el fin de semana?

Francisco Díaz
fresco con lluvias

El clima primaveral que se viene registrando en la provincia de Buenos Aires tendrá un breve paréntesis este viernes 17, con el retorno de las lluvias a buena parte del territorio bonaerense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, se esperan precipitaciones aisladas durante la mañana y la tarde, aunque las condiciones mejorarán hacia la noche, cuando el cielo se presentaría mayormente nublado. Las temperaturas acompañarán este cambio de tiempo con un leve descenso, registrando mínimas de 16 °C y máximas cercanas a los 22 °C.

Pronóstico extendido para el fin de semana

El panorama climático comenzará a mejorar a partir del sábado, cuando se espera un cielo parcialmente nublado y buenas condiciones generales, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 22 °C, configurando una jornada típica de primavera estable y fresca en las primeras horas.

Para el domingo, Día de la Madre, el SMN anticipa un clima agradable y templado, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones. La mínima rondará los 12 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 22 °C, ideal para disfrutar al aire libre sin calor agobiante.

Inicio de semana con ascenso térmico

El lunes mantendría la tendencia de buen tiempo, con nubosidad variable y un ascenso paulatino de la temperatura. Se prevé una mínima de 13 °C y una máxima que podría llegar a los 25 °C, marcando el regreso de las condiciones cálidas en gran parte del territorio bonaerense.

De esta forma, el regreso de las lluvias será transitorio, dando paso a un fin de semana estable y templado en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una primavera que se afianza con jornadas cada vez más cálidas.

