Dónde ver GRATIS el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias

Si estás buscando información sobre cómo y dónde ver en vivo el partido de Argentina vs Venezuela, llegaste al lugar indicado. Hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección Argentina recibe a Venezuela en un encuentro clave por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido arranca a las 20:30 horas de Argentina, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este horario corresponde a las 19:30 horas de Chile, 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y 19:30 horas de Venezuela.

El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza, y se espera un estadio repleto para apoyar a la Albiceleste en lo que podría ser uno de los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta nacional en casa.8

Cómo y dónde ver el partido de Argentina vs Venezuela en vivo

Si querés seguir el partido en directo, tenés varias opciones disponibles en Argentina, tanto por televisión como por streaming. Acá te detallamos todas las alternativas:

Televisión :

: Telefe : Señal abierta, ideal para verlo gratis en todo el país.

: Señal abierta, ideal para verlo gratis en todo el país. TyC Sports : Canal deportivo con cobertura exclusiva de las Eliminatorias, disponible en cableoperadores como Cablevisión, DirecTV y Telecentro.

: Canal deportivo con cobertura exclusiva de las Eliminatorias, disponible en cableoperadores como Cablevisión, DirecTV y Telecentro. Streaming online :

: TyC Sports Play : Plataforma gratuita que requiere registro simple en play.tycsports.com. Solo necesitás vincular tu cuenta con tu cableoperador.

: Plataforma gratuita que requiere registro simple en play.tycsports.com. Solo necesitás vincular tu cuenta con tu cableoperador. Mi Telefe : Disponible en mitelefe.com, podés acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo.

: Disponible en mitelefe.com, podés acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo. Flow : Servicio de streaming para clientes de Cablevisión, compatible con Smart TV, tablets, celulares y PC.

: Servicio de streaming para clientes de Cablevisión, compatible con Smart TV, tablets, celulares y PC. DGO : Plataforma de DirecTV para ver el partido en vivo, ideal si sos cliente.

: Plataforma de DirecTV para ver el partido en vivo, ideal si sos cliente. Telecentro Play : Similar a Flow, exclusivo para abonados de Telecentro.

: Similar a Flow, exclusivo para abonados de Telecentro. ViX Premium: Opción para quienes buscan streaming pago, disponible en Argentina y otros países como México y Estados Unidos.

Si estás fuera de Argentina, en Venezuela podés verlo por Televen o Venevisión, mientras que en otros países sudamericanos hay señales como Gol Perú (Perú) o Chilevisión (Chile). En Estados Unidos, opciones como Fubo, Telemundo Deportes y ViX también transmiten el partido. No necesitás suscripciones pagas si usás Telefe, TV Pública o TyC Sports Play con un cableoperador.

Alineaciones probables para Argentina vs Venezuela

Lionel Scaloni, DT de Argentina, apostaría por un equipo competitivo, aunque podría rotar jugadores ya que la Albiceleste ya aseguró su clasificación al Mundial. La formación probable es:

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensores : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez

Venezuela, dirigida por Fernando Batista, buscará sorprender con un esquema sólido y contragolpes rápidos. Su alineación tentativa incluye:

Portero : Rafael Romo

: Rafael Romo Defensores : Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro

: Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro Mediocampistas : Tomás Rincón, Yangel Herrera, Cristian Cásseres

: Tomás Rincón, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Delanteros: Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Jefferson Savarino0

Messi, ya recuperado de su lesión, será el centro de atención en lo que podría ser su penúltimo partido en estas Eliminatorias.

Tabla de posiciones actualizada de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina lidera con comodidad y ya tiene su boleto al Mundial 2026. Acá te dejamos la tabla de posiciones al 4 de septiembre de 2025:

Puesto Selección Puntos Diferencia de gol 1 Argentina 35 +19 2 Ecuador 25 +8 3 Brasil 25 +5 4 Uruguay 24 +7 5 Paraguay 23 +3 6 Colombia 22 +4 7 Venezuela 20 -1 8 Bolivia 15 -10 9 Chile 12 -12 10 Perú 8 -15

Venezuela, en séptimo lugar, pelea por un cupo directo o el repechaje, lo que hace este partido crucial para la Vinotinto.

Historial entre Argentina y Venezuela: un dominio albiceleste

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a Argentina. En 28 partidos oficiales, los resultados son:

23 victorias para Argentina

3 empates

2 triunfos para Venezuela19

El último enfrentamiento, en octubre de 2024, terminó en empate 1-1 en el Estadio Monumental de Maturín.16 La mayor goleada fue un 11-0 de Argentina en 1975. Venezuela solo venció a Argentina en Eliminatorias una vez, en 2011, por 1-0.19 Un triunfo de la Vinotinto sería histórico.

Previa del partido: qué esperar de Argentina vs Venezuela

Argentina llega como gran favorita, con el objetivo de mantener su invicto como local y regalarle una alegría a su público. Scaloni podría probar cambios, pero con Messi en cancha, el ataque promete ser letal. Venezuela, en cambio, buscará sorprender con un planteo ordenado y aprovechar cualquier error para sumar puntos clave en su lucha por la clasificación.

Si sos hincha, chequeá el clima en Buenos Aires: se espera una noche fresca, sin lluvia, perfecta para disfrutar del fútbol. Podés seguir las incidencias en vivo a través de apps como ESPN o los sitios oficiales de la AFA. Este partido no solo es importante por los puntos, sino también por el valor emotivo, ya que podría ser una de las últimas apariciones de figuras como Messi en Eliminatorias. ¡A alentar a la Albiceleste!