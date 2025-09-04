Dónde ver EN VIVO Argentina vs Venezuela: todos las opciones gratis y pagas para no perderte el partido

Si querés saber dónde ver en vivo Argentina vs Venezuela, acá tenés toda la información actualizada para disfrutar del partido de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025. La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, enfrenta a Venezuela en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro comienza a las 20:30 horas de Argentina (19:30 en Chile y Venezuela, 18:30 en Perú, Colombia y Ecuador). El árbitro será el chileno Piero Maza, y se espera un estadio lleno para un duelo que podría ser el último de Lionel Messi como local en estas Eliminatorias.

Canales de TV y streaming para ver Argentina vs Venezuela en Argentina

Podés seguir el partido en directo a través de varias opciones de televisión y streaming en Argentina. Acá te detallamos las alternativas disponibles:

Tipo Opciones Detalles TV Abierta Telefe Gratis en todo el país; ideal si no tenés cable. Transmisión en HD. TV por Cable TyC Sports, DSports TyC Sports ofrece cobertura exclusiva; DSports para abonados de DirecTV. Streaming Gratis TyC Sports Play, Mi Telefe Registrate gratis en sus plataformas; compatible con celulares, tablets y Smart TV. Streaming con Suscripción Flow, DGO, Telecentro Play, ViX Premium Para clientes de Cablevisión, DirecTV o Telecentro; ViX ofrece prueba gratuita.

Si estás fuera de Argentina, usá un VPN para acceder a estas señales y evitar restricciones geográficas. También podés escuchar el relato en vivo por Radio Mitre o La Red para una experiencia más tradicional con comentarios expertos.

Opciones para ver el partido desde otros países

Si no estás en Argentina, hay alternativas para ver el encuentro en vivo. En Venezuela, el partido se transmite por Televen y Venevisión en TV abierta. Otras opciones por país incluyen:

Chile : Chilevisión (TV abierta).

: Chilevisión (TV abierta). Perú : Gol Perú (cable).

: Gol Perú (cable). Colombia : Caracol TV.

: Caracol TV. Estados Unidos : ViX, Telemundo o Fubo.

: ViX, Telemundo o Fubo. México: Azteca Deportes o TUDN.

Para streaming internacional, FIFA+ puede estar disponible en algunos países, o revisá plataformas como YouTube TV para transmisiones oficiales.

Formaciones probables de Argentina vs Venezuela

Lionel Scaloni, DT de Argentina, podría dar minutos a jóvenes, pero mantendría a sus figuras principales. La alineación tentativa es:

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensores : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada o Nico Paz

: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada o Nico Paz Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez

Fernando Batista, al frente de Venezuela, planteará un esquema defensivo con salidas rápidas. Su posible once:

Portero : Rafael Romo

: Rafael Romo Defensores : Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro

: Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro Mediocampistas : José Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Savarino

: José Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Savarino Delanteros: Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Eduard Bello

La presencia de Messi, ya recuperado, convierte este partido en una cita imperdible para los hinchas.

Tabla de posiciones actualizada de las Eliminatorias

Argentina lidera con comodidad, mientras Venezuela lucha por un lugar en el Mundial. Así está la tabla al 4 de septiembre de 2025:

Puesto Equipo Puntos Diferencia de Gol 1 Argentina 35 +19 2 Ecuador 25 +8 3 Brasil 25 +5 4 Uruguay 24 +7 5 Paraguay 23 +3 6 Colombia 22 +4 7 Venezuela 20 -1 8 Bolivia 15 -10 9 Chile 12 -12 10 Perú 8 -15

Venezuela, en zona de repechaje, necesita sumar para acercarse a la clasificación directa.

Historial entre Argentina y Venezuela

Argentina domina ampliamente el historial, con 23 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 28 partidos oficiales. El último cruce, en octubre de 2024, terminó 1-1 en Maturín. La única victoria de Venezuela en Eliminatorias fue en 2011 (1-0), un resultado que buscan repetir.

Qué esperar del partido de hoy

La Albiceleste, invicta como local, quiere despedir a Messi con un triunfo. Venezuela, con una campaña sólida, apostará a la velocidad de Soteldo y Rondón para sorprender. Las apuestas dan a Argentina como favorita (cuota 1.25 vs. 12.50 de Venezuela). El clima en Buenos Aires estará fresco y sin lluvia, ideal para el fútbol. Seguí las incidencias en tiempo real con apps como ESPN o las redes oficiales de la AFA. ¡A alentar a la Selección!