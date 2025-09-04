banner ad

Dónde ver EN VIVO Argentina vs Venezuela: todos las opciones gratis y pagas para no perderte el partido

Alejandra Martínez
Ver argentina venezuela partido en vivo

Si querés saber dónde ver en vivo Argentina vs Venezuela, acá tenés toda la información actualizada para disfrutar del partido de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025. La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, enfrenta a Venezuela en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro comienza a las 20:30 horas de Argentina (19:30 en Chile y Venezuela, 18:30 en Perú, Colombia y Ecuador). El árbitro será el chileno Piero Maza, y se espera un estadio lleno para un duelo que podría ser el último de Lionel Messi como local en estas Eliminatorias.

Canales de TV y streaming para ver Argentina vs Venezuela en Argentina

messi argentina venezuela

Podés seguir el partido en directo a través de varias opciones de televisión y streaming en Argentina. Acá te detallamos las alternativas disponibles:

Dónde ver GRATIS el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias
Mirá también:

Dónde ver GRATIS el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias
TipoOpcionesDetalles
TV AbiertaTelefeGratis en todo el país; ideal si no tenés cable. Transmisión en HD.
TV por CableTyC Sports, DSportsTyC Sports ofrece cobertura exclusiva; DSports para abonados de DirecTV.
Streaming GratisTyC Sports Play, Mi TelefeRegistrate gratis en sus plataformas; compatible con celulares, tablets y Smart TV.
Streaming con SuscripciónFlow, DGO, Telecentro Play, ViX PremiumPara clientes de Cablevisión, DirecTV o Telecentro; ViX ofrece prueba gratuita.

Si estás fuera de Argentina, usá un VPN para acceder a estas señales y evitar restricciones geográficas. También podés escuchar el relato en vivo por Radio Mitre o La Red para una experiencia más tradicional con comentarios expertos.

Opciones para ver el partido desde otros países

Futbol libre tv argentina

Si no estás en Argentina, hay alternativas para ver el encuentro en vivo. En Venezuela, el partido se transmite por Televen y Venevisión en TV abierta. Otras opciones por país incluyen:

  • Chile: Chilevisión (TV abierta).
  • Perú: Gol Perú (cable).
  • Colombia: Caracol TV.
  • Estados Unidos: ViX, Telemundo o Fubo.
  • México: Azteca Deportes o TUDN.

Para streaming internacional, FIFA+ puede estar disponible en algunos países, o revisá plataformas como YouTube TV para transmisiones oficiales.

Formaciones probables de Argentina vs Venezuela

Lionel Scaloni, DT de Argentina, podría dar minutos a jóvenes, pero mantendría a sus figuras principales. La alineación tentativa es:

  • Portero: Emiliano Martínez
  • Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada o Nico Paz
  • Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez

Fernando Batista, al frente de Venezuela, planteará un esquema defensivo con salidas rápidas. Su posible once:

  • Portero: Rafael Romo
  • Defensores: Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro
  • Mediocampistas: José Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Savarino
  • Delanteros: Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Eduard Bello

La presencia de Messi, ya recuperado, convierte este partido en una cita imperdible para los hinchas.

Tabla de posiciones actualizada de las Eliminatorias

Argentina lidera con comodidad, mientras Venezuela lucha por un lugar en el Mundial. Así está la tabla al 4 de septiembre de 2025:

PuestoEquipoPuntosDiferencia de Gol
1Argentina35+19
2Ecuador25+8
3Brasil25+5
4Uruguay24+7
5Paraguay23+3
6Colombia22+4
7Venezuela20-1
8Bolivia15-10
9Chile12-12
10Perú8-15

Venezuela, en zona de repechaje, necesita sumar para acercarse a la clasificación directa.

Historial entre Argentina y Venezuela

Argentina domina ampliamente el historial, con 23 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 28 partidos oficiales. El último cruce, en octubre de 2024, terminó 1-1 en Maturín. La única victoria de Venezuela en Eliminatorias fue en 2011 (1-0), un resultado que buscan repetir.

Qué esperar del partido de hoy

La Albiceleste, invicta como local, quiere despedir a Messi con un triunfo. Venezuela, con una campaña sólida, apostará a la velocidad de Soteldo y Rondón para sorprender. Las apuestas dan a Argentina como favorita (cuota 1.25 vs. 12.50 de Venezuela). El clima en Buenos Aires estará fresco y sin lluvia, ideal para el fútbol. Seguí las incidencias en tiempo real con apps como ESPN o las redes oficiales de la AFA. ¡A alentar a la Selección!

Qué pasa si el dólar oficial supera los 00 con las nuevas bandas cambiarias
Mirá también:

Qué pasa si el dólar oficial supera los $1400 con las nuevas bandas cambiarias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
El dólar oficial se desploma y el blue cierra en terreno negativo tras acuerdo con el FMI
Qué pasa si el dólar oficial supera los $1400 con las nuevas bandas cambiarias
Sociedad
Multa por no votar
¿Cuánto es la multa por no ir a votar en las Elecciones 2025?
Provincia
Tensión política en Buenos Aires: LLA y kirchnerismo luchan por el relato a días de las elecciones
Encuestas en la provincia de Buenos Aires: duelo voto a voto entre peronismo y Libertad Avanza
Provincia
cuadro mdq
De Europa a Mar del Plata: recuperan una pintura robada durante el nazismo
Nacionales Provincia
Peregrinacion lujan
Peregrinación Juvenil a Luján 2025: Lo que necesitás saber
Provincia Sociedad
AUH tiempo para presentar la libreta
ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite online
Anses
anses cobro pensiones
ANSES publicó el calendario de pagos y aumentos para septiembre 2025 ¿Cuándo cobro?
Anses

Más leídas