Domingo soleado y temperaturas templadas: Comienza una semana con clima agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la última semana de septiembre se presentará con condiciones estables en toda la provincia de Buenos Aires. No se esperan lluvias y las temperaturas anticipan un clima típicamente primaveral, con máximas promedio de 22°C.
Panorama general
- Sin lluvias previstas.
- Temperaturas agradables, máximas en torno a los 22°C.
- Predominio de jornadas soleadas.
Pronóstico detallado
|Día
|Mínima
|Máxima
|Cielo
|Viento
|Lluvias
|Domingo 28
|10°C
|21°C
|Mayormente soleado
|Suroeste, 23–31 km/h (en baja)
|No
|Lunes 29
|13°C
|22°C
|Mayormente nublado
|Norte
|No
|Martes 30
|11°C
|23°C
|Soleado
|Norte, leve
|No
|Miércoles 1
|11°C
|22°C
|Parcialmente despejado
|Leve
|No
|Jueves 2
|11°C
|23°C
|Parcialmente despejado
|Leve
|No
|Viernes 3
|12°C
|22°C
|Nubosidad variable
|Leve
|No
|Sábado 4
|18°C
|24°C
|Parcialmente nublado
|Leve
|No
Conclusión
La semana cerrará con tiempo estable y temperaturas templadas, consolidando un arranque de octubre bajo condiciones propias de la primavera en la provincia de Buenos Aires.
