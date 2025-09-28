Domingo soleado y temperaturas templadas: Comienza una semana con clima agradable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la última semana de septiembre se presentará con condiciones estables en toda la provincia de Buenos Aires. No se esperan lluvias y las temperaturas anticipan un clima típicamente primaveral, con máximas promedio de 22°C.

Panorama general

Sin lluvias previstas.

Temperaturas agradables, máximas en torno a los 22°C.

Predominio de jornadas soleadas.

Pronóstico detallado

Día Mínima Máxima Cielo Viento Lluvias Domingo 28 10°C 21°C Mayormente soleado Suroeste, 23–31 km/h (en baja) No Lunes 29 13°C 22°C Mayormente nublado Norte No Martes 30 11°C 23°C Soleado Norte, leve No Miércoles 1 11°C 22°C Parcialmente despejado Leve No Jueves 2 11°C 23°C Parcialmente despejado Leve No Viernes 3 12°C 22°C Nubosidad variable Leve No Sábado 4 18°C 24°C Parcialmente nublado Leve No

Conclusión

La semana cerrará con tiempo estable y temperaturas templadas, consolidando un arranque de octubre bajo condiciones propias de la primavera en la provincia de Buenos Aires.