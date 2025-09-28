Domingo soleado y temperaturas templadas: Comienza una semana con clima agradable

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primaveral clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la última semana de septiembre se presentará con condiciones estables en toda la provincia de Buenos Aires. No se esperan lluvias y las temperaturas anticipan un clima típicamente primaveral, con máximas promedio de 22°C.

Panorama general

  • Sin lluvias previstas.
  • Temperaturas agradables, máximas en torno a los 22°C.
  • Predominio de jornadas soleadas.

Pronóstico detallado

DíaMínimaMáximaCieloVientoLluvias
Domingo 2810°C21°CMayormente soleadoSuroeste, 23–31 km/h (en baja)No
Lunes 2913°C22°CMayormente nubladoNorteNo
Martes 3011°C23°CSoleadoNorte, leveNo
Miércoles 111°C22°CParcialmente despejadoLeveNo
Jueves 211°C23°CParcialmente despejadoLeveNo
Viernes 312°C22°CNubosidad variableLeveNo
Sábado 418°C24°CParcialmente nubladoLeveNo

Conclusión

La semana cerrará con tiempo estable y temperaturas templadas, consolidando un arranque de octubre bajo condiciones propias de la primavera en la provincia de Buenos Aires.

Más leídas