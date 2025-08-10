banner ad

Domingo frío pero soleado en la Provincia de Buenos Aires: cómo estará el tiempo

Francisco Díaz
frio agradale

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un fin de semana marcado por temperaturas bajas y un clima estable, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este domingo 10 de agosto se presenta con cielo mayormente despejado, especialmente durante la madrugada y la mañana, ideal para quienes disfrutan de los días soleados sin precipitaciones.

La jornada arrancará con frío intenso, con una temperatura mínima de 2 °C, por lo que se recomienda salir bien abrigados para evitar el rigor matinal. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso, alcanzando una máxima de 16 °C en horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares en un ambiente agradable.

Durante la tarde y la noche, el cielo podría cubrirse parcialmente, aunque sin probabilidades de lluvia, lo que garantiza que no habrá complicaciones para quienes tengan planes fuera de casa.

Este comportamiento responde a la amplitud térmica que caracteriza el fin de semana en la Provincia de Buenos Aires, con diferencias que superan los 10 grados entre las temperaturas mínimas y máximas. En otras palabras, mañanas frías pero tardes templadas y confortables.

Pronóstico extendido para la provincia

  • Lunes 11 y martes 12: se mantendrán las condiciones actuales, con mínimas entre 2 °C y 5°C y máximas que rondarán los 17 °C o 19 °C.
  • Miércoles 13: cielo parcialmente nublado, mínima de 6 °C y máxima cercana a 20 °C, ideal para actividades al aire libre.

En síntesis, este domingo será una oportunidad perfecta para disfrutar de un clima estable: frío por la mañana, templado por la tarde y con cielo mayormente soleado, sin riesgo de lluvias en todo el territorio bonaerense.

