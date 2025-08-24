banner ad

Domingo con temperaturas agradables: ¿Se viene una semana primaveral?

Francisco Díaz
La Provincia de Buenos Aires se prepara para transitar una semana con condiciones meteorológicas estables y sin lluvias, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las jornadas tendrán mañanas frescas y tardes templadas, en un marco que anticipa el clima primaveral que se aproxima.

Este domingo comenzó con una temperatura mínima de 4°C, alcanzando una máxima estimada de 17°C bajo cielo despejado.

Para el lunes, se espera una jornada similar, con mínima de 7°C y máxima de 19°C. El viento soplará del oeste con intensidad durante la mañana, disminuyendo hacia la tarde.

El martes mantendrá la tendencia de cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 8°C y 18°C, con viento leve del noroeste. El miércoles presentará condiciones similares, con valores térmicos entre 9°C y 18°C, aunque con nubosidad en aumento hacia la noche y viento del norte.

El jueves arribarán algunas nubes a la región, pero la amplitud térmica continuará marcada: la mínima será de 10°C y la máxima de 18°C. El viento cambiará su dirección para soplar del este y noreste.

El viernes se perfila como el día más agradable de la semana, con mínima de 11°C, máxima de 21°C y cielo mayormente despejado.

Finalmente, el sábado 30 de agosto se presentará con condiciones estables y mayor nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 17°C, con viento del este.

El panorama climático de esta semana confirma un período de estabilidad atmosférica en gran parte de la Provincia de Buenos Aires, ofreciendo jornadas soleadas y sin precipitaciones, ideales para actividades al aire libre.

Más leídas