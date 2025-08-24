banner ad

Desde el Gobierno aseguran estar “tranquilos” ante denuncias de coimas en la Agencia de Discapacidad

Andrea Fernández
IMG 20250823 214205 (1280 x 882 píxel)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció hoy respecto a las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), asegurando que el Gobierno se mantiene sereno ante la controversia generada. Francos estableció un vínculo entre las acusaciones y el contexto político actual, marcando la cercanía de las elecciones.

El rol del contexto político en las denuncias

Francos afirmó que el Ejecutivo se encuentra en un estado de calma, a pesar de la atención mediática que ha suscitado el caso. Según sus palabras, “todo lo que ha tomado estado público ha generado comentarios y acción política”, lo cual relacionó con la coyuntura electoral. Destacó que hay un “apoyo popular importante hacia el Ejecutivo” que, en su opinión, podría motivar a la oposición a administrar el asunto en su beneficio.

La coincidencia con el debate legislativo

El jefe de Gabinete también especuló sobre la coincidencia temporal entre las grabaciones que han salido a la luz y el debate sobre la ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados. “Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones en un momento crítico”, manifestó. Esto lo llevó a cuestionar la intencionalidad detrás de las denuncias, insinuando que podrían ser parte de un “armado político”.

Compromiso con la Justicia y la investigación

Francos remarcó la importancia de que la Justicia actúe en este caso y manifestó su confianza en que “en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”. Subrayó que, de existir responsabilidades, los implicados deben ser juzgados. Además, mencionó que se ha tomado la decisión de separar a Spagnuolo del cargo y solicitar una investigación exhaustiva, indicando que “estamos a la espera de los resultados”.

La situación ha llevado a Francos a interactuar con Eduardo “Lule” Menem sobre su vinculación con la droguería Suizo Argentina. Menem, según el jefe de Gabinete, negó tener contacto con dicha empresa. Por último, el funcionario destacó que cualquier aseveración de Spagnuolo deberá ser válida y sustentada en pruebas. “Entiendo que eso no ha pasado”, concluyó.

