Descuentos y envío bonificado: Banco Provincia lanza promo para productos de verano

Andrea Fernández
El Banco Provincia ha lanzado una atractiva promoción denominada “Especial exterior”, destinada a facilitar las compras para la temporada de verano. Esta campaña incluye una amplia gama de productos ideados para actividades al aire libre y estará disponible solo hasta las 23:59 del jueves 23 de octubre.

¿Qué productos se incluyen en la promoción “Especial exterior”?

La promoción abarca una variada selección de productos, ideales para disfrutar del verano. Algunos de los artículos destacados son:

  • Muebles de jardín
  • Carpas
  • Elementos de camping
  • Herramientas
  • Sombrillas
  • Colchones inflables

Además, se ofrece envío bonificado para muchos de estos productos, facilitando así su adquisición.

¿Quiénes pueden acceder a los beneficios y cómo?

Según la información brindada por el Banco Provincia, los descuentos y planes de pago aplican para aquellos que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Esto busca incentivar el consumo en sectores relacionados con el verano.

Para aprovechar esta promoción, los usuarios deben ingresar al sitio web Provincia Compras, seleccionar los productos deseados y finalizar la compra utilizando sus tarjetas. La plataforma permite la opción de pago en 3, 6, 9 o 12 cuotas sin interés.

Más leídas