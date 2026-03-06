Descuentos en nafta para marzo 2026: ¿Cómo ahorrar hasta $40.000 con bancos y billeteras?

Marzo de 2026 llega con nuevos incrementos en el precio de los combustibles, pero también con una renovación estratégica de las promociones bancarias. En un mes donde los gastos escolares y la vuelta a la rutina presionan el bolsillo, aprovechar los días específicos de descuento puede significar un ahorro mensual de hasta $40.000 para un conductor promedio.

La clave este año no es solo el banco que elijas, sino la billetera virtual que utilices para escanear el QR, con MODO, Cuenta DNI y las apps propias de las petroleras liderando el ranking de beneficios.

Cronograma de descuentos por día de la semana

Para maximizar el ahorro, es fundamental organizar la visita a la estación de servicio según tu entidad bancaria. Aquí están las promociones más fuertes vigentes para marzo:

Lunes: Los clientes de Banco Galicia (Eminent) acceden a un 15% de reintegro con un tope de $15.000 mensuales. El resto de los clientes Galicia tiene un 10% con tope de $10.000. Si además cobrás tu sueldo en el banco, sumás un 10% extra con un tope de $5.000, pudiendo alcanzar los $20.000 de ahorro total .

Los clientes de (Eminent) acceden a un 15% de reintegro con un tope de $15.000 mensuales. El resto de los clientes Galicia tiene un 10% con tope de $10.000. Si además cobrás tu sueldo en el banco, sumás un 10% extra con un tope de $5.000, pudiendo alcanzar los . Martes: El Banco Hipotecario ofrece un 15% de descuento exclusivo en Axion con tope de $8.000 mensuales. Por su parte, el ICBC otorga un 15% para quienes acreditan haberes, con tope de $15.000 pagando vía MODO.

El ofrece un 15% de descuento exclusivo en Axion con tope de $8.000 mensuales. Por su parte, el otorga un 15% para quienes acreditan haberes, con tope de $15.000 pagando vía MODO. Jueves: Banco Santander ofrece un 10% de ahorro para clientes Black o Platinum en YPF con tope de $7.500. El Banco Patagonia se destaca este día con un 20% de descuento general (tope $10.000) y un 25% para Plan Sueldo (tope $15.000).

ofrece un 10% de ahorro para clientes Black o Platinum en YPF con tope de $7.500. El se destaca este día con un 20% de descuento general (tope $10.000) y un (tope $15.000). Viernes: Es el día del Banco Nación (BNA) . Pagando con MODO BNA+ obtenés un 30% de descuento en YPF, Shell, Axion y Puma, con un tope mensual de $15.000 . El Banco Credicoop también pisa fuerte los viernes con un 20% de ahorro y topes semanales de $6.000.

Es el día del . Pagando con MODO BNA+ obtenés un 30% de descuento en YPF, Shell, Axion y Puma, con un tope mensual de . El también pisa fuerte los viernes con un 20% de ahorro y topes semanales de $6.000. Sábados y Domingos: La billetera Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 25% de ahorro en estaciones YPF adheridas, con un tope de $8.000 semanales, lo que permite un ahorro acumulado muy alto si se carga todos los fines de semana. Los domingos, el Banco Ciudad ofrece un 10% general y 15% para jubilados o plan sueldo.

Beneficios exclusivos de las Apps de estaciones de servicio

Además de los bancos, las petroleras buscan fidelizar usuarios a través de sus propias plataformas, que suelen ser acumulables con algunos beneficios bancarios:

App YPF: Los socios Serviclub acceden a un 6% de ahorro diario si cargan entre las 00:00 y las 06:00 (ideal para viajes nocturnos). También hay un 5% para socios del ACA y un 3% mediante la modalidad de autodespacho.

Los socios Serviclub acceden a un 6% de ahorro diario si cargan entre las 00:00 y las 06:00 (ideal para viajes nocturnos). También hay un 5% para socios del ACA y un 3% mediante la modalidad de autodespacho. Shell Box: La app de Shell ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana. Los suscriptores de Tarjeta 365 suman beneficios específicos en lubricantes y combustibles premium.

La app de Shell ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana. Los suscriptores de suman beneficios específicos en lubricantes y combustibles premium. App ON (Axion): Los usuarios pueden canjear puntos por descuentos directos en la carga, llegando a rebajas del 10% o 15% en combustibles Quantium según el nivel de fidelidad.

Los usuarios pueden canjear puntos por descuentos directos en la carga, llegando a rebajas del 10% o 15% en combustibles Quantium según el nivel de fidelidad. Puma Pris: Ofrece un 10% de descuento los miércoles y viernes en Super, Premium e Ion Diesel. Además, mantiene una alianza con Mercado Pago para descuentos los domingos.

Tres trucos para no perder el reintegro

Para asegurar que el descuento se acredite correctamente, es vital prestar atención a la “letra chica” que cambió este año: