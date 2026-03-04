Todos los descuentos de Banco Nación y MODO para marzo: ¿Cómo aprovecharlos?

Marzo de 2026 arranca con una fuerte ofensiva de beneficios por parte del Banco Nación (BNA) a través de su billetera digital BNA+ y la plataforma MODO. En un mes marcado por el inicio de clases y la organización del presupuesto familiar, la entidad financiera ha reforzado sus reintegros en rubros críticos como alimentos, combustibles y artículos escolares, permitiendo a los usuarios ahorrar montos significativos si se combinan todas las promociones vigentes.

A continuación, detallamos el cronograma de beneficios para la primera semana de marzo, los topes de reintegro y las condiciones para maximizar el ahorro.

Semana Escolar: el operativo Vuelta al Cole

Con el ciclo lectivo en marcha, la entidad lanzó una ventana especial de descuentos denominada “Vuelta al Cole”, que está activa específicamente del 4 al 6 de marzo. Esta promoción es fundamental para completar la compra de útiles, uniformes y calzado escolar.

Indumentaria y Calzado: 45% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $50.000 por el periodo de vigencia.

45% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de por el periodo de vigencia. Librerías y Papelería: 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $50.000 por el periodo de vigencia.

40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de por el periodo de vigencia. Beneficio adicional: Quienes cobran su sueldo en el BNA acceden a un 5% extra sin tope de devolución.

Supermercados y Mayoristas: el ahorro de los miércoles

Para combatir el impacto de la canasta básica, el BNA mantiene su promoción más agresiva los días miércoles en las principales cadenas del país como Carrefour, Coto, Chango Más, Día y mayoristas como Vital.

Día clave: Todos los miércoles de marzo.

Todos los miércoles de marzo. Beneficio: 30% de ahorro pagando con QR MODO BNA+ (crédito Visa o Mastercard).

30% de ahorro pagando con QR MODO BNA+ (crédito Visa o Mastercard). Tope de reintegro: $12.000 por cliente, por semana.

por cliente, por semana. Jubilados: Los clientes que perciben sus haberes jubilatorios en el BNA cuentan con un beneficio adicional del 5% en supermercados adheridos, con un tope mensual de $20.000.

Combustibles: descuentos para aliviar el tanque

Cargar nafta sigue siendo uno de los gastos más pesados del presupuesto mensual. El Banco Nación ofrece un alivio específico en estaciones de servicio de todo el país como YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf.

Los viernes: 30% de reintegro pagando con MODO BNA+, con un tope de $15.000 mensual.

30% de reintegro pagando con MODO BNA+, con un tope de mensual. Resto de la semana: De lunes a jueves y fines de semana, el reintegro es del 20%, con un esquema de topes acumulados que premia la fidelidad del usuario.

Transporte público: reintegros del 100%

Una de las novedades más fuertes de este mes es el incentivo para usuarios de transporte público (colectivos y subtes) que utilicen medios de pago digitales.

Colectivo y Subte (Contactless): 100% de reintegro pagando con tarjeta Visa Contactless o mediante billeteras vinculadas como Google Wallet o Apple Pay, con topes de hasta $15.000 mensuales.

100% de reintegro pagando con tarjeta Visa Contactless o mediante billeteras vinculadas como Google Wallet o Apple Pay, con topes de hasta mensuales. QR BNA+: Beneficio similar para pagos directos desde la aplicación, buscando fomentar la digitalización ante los nuevos valores de la tarifa mínima.

Claves para asegurar el reintegro

Para que los descuentos se apliquen correctamente, es vital seguir estos pasos: