Desapareció en San Miguel pero había viajado en tren a Mar del Plata

Francisco Díaz
tren a mar del plata

Durante varias horas se creyó que había sido secuestrada o que viajaba hacia Mar del Plata en contra de su voluntad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Una joven de 21 años denunciada como desaparecida en la localidad bonaerense de San Miguel fue localizada sana y salva en la Estación Ferroautomotora marplatense.

Se trata de Eliana Ayelén Ventre, cuya ausencia había sido denunciada por sus padres. Ante la sospecha de que podría estar siendo trasladada forzosamente en tren y acompañada por varios hombres, tomó intervención la Oficina de Trata de Personas y se montó un operativo policial a la espera del arribo de la formación.

Al llegar el tren, personal policial interceptó a la joven y constató su identidad. Eliana se encontraba sola, lúcida y en buen estado de salud, y manifestó que se había retirado voluntariamente de su hogar por conflictos familiares. Además, aclaró que realizó todo el viaje sin compañía y desmintió haber sido obligada o retenida contra su voluntad.

En la causa intervino la UFI N°25 del Departamento Judicial San Miguel, a cargo del fiscal Wassoss, quien ordenó la toma de declaración testimonial y dispuso no adoptar medidas restrictivas, dejando constancia de los motivos de su decisión y de su estado general de salud.

