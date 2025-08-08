De película: despiste y choque brutal de una Ferrari en ruta 6 cerca de San Vicente

Antes del mediodia de este viernes, una Ferrari 296 GTB color amarillo valuada en un millón de dólares protagonizó un violento despiste en la rotonda que conectan las rutas 6 y 16, con dirección a Cañuelas. Según fuentes policiales, el conductor perdió el control del deportivo al no advertir la circunvalación y terminó impactando contra un poste, para luego salir despedido hacia un campo lindero, donde el vehículo quedó completamente destruido.

Los equipos de emergencia arribaron minutos después del siniestro y confirmaron que, a pesar de los daños severísimos en la trompa, el lateral derecho y la parte trasera del vehículo, el conductor –un comerciante domiciliado en Canning– resultó ileso y se retiró por sus propios medios. Las condiciones del asfalto húmedo, sumadas a una leve neblina que reducía la visibilidad, podrían haber contribuido al accidente, aunque aún se aguardan los resultados de la pericia vial.

La fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, ordenó el secuestro del rodado y dispuso la intervención de peritos mecánicos y de vialidad provincial para reconstruir la secuencia del choque. El poste contra el que impactó mantiene restos de la carrocería y marcas que serán analizadas para determinar la velocidad aproximada y el ángulo de ingreso.

Vecinos de barrios rurales cercanos afirmaron haber escuchado un fuerte estruendo y, al asomarse, vieron llamaradas y fragmentos de fibra de carbono regados sobre la banquina. Un video viralizado en redes muestra el momento posterior al choque, con el capot semiabierto y la puerta del conductor deformada.

En agosto del año pasado, otra Ferrari –esta vez una GT 456 gris– protagonizó un incidente notable al girar en trompo en Avenida Lugones, CABA. A diferencia de aquel suceso, en el que no hubo choque con terceros, este accidente en San Vicente sí derivó en daños materiales irreparables para el deportivo. La continuidad de la investigación dependerá de los peritajes, pero por el momento la fiscalía mantiene abierto el expediente para esclarecer responsabilidades.