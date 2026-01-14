¡Cuidado! La multa por patente borrosa en Provincia de Buenos Aires ya supera los $180.000: Qué hacer y qué NO hacer

Si tenés la patente de tu auto despintada, borrosa o ilegible, estás manejando con un problema invisible que puede costarte muy caro. En los operativos de tránsito de 2026 en la Provincia de Buenos Aires, la “patente ilegible” se ha convertido en una de las infracciones más buscadas y sancionadas. Y atención: intentar arreglarla de forma casera puede transformar una multa de tránsito en una causa penal.

A continuación, te explicamos los valores actualizados a enero de 2026, por qué nunca debés repintarla vos mismo y cuál es el trámite correcto para evitar que te retengan la licencia (o el auto).

¿Cuánto cuesta la multa por patente ilegible en 2026?

A partir del 1° de enero de 2026, el valor de la Unidad Fija (UF) en la Provincia de Buenos Aires se actualizó a $1.807. Este valor regula todas las infracciones de tránsito y se ajusta bimestralmente según el precio de la nafta premium.

Circular con la patente en mal estado, sucia, tapada o ilegible se considera una falta grave. Los montos estimados son:

Patente ilegible o falta de chapa dominio: La multa va de 50 a 100 U.F. Esto significa que podés pagar entre $90.350 y $180.700 .

La multa va de 50 a 100 U.F. Esto significa que podés pagar entre . Adulteración de patente: Si se interpreta que hubo intención de tapar o modificar la patente (cintas, calcomanías, barro intencional o pintura casera), la sanción es mucho más severa, pudiendo superar ampliamente los montos anteriores y derivar en la retención inmediata del vehículo y la licencia.

El error más común: “La pinto yo con fibrón o pintura”

Este es el consejo que nunca debés seguir. Es muy común ver en foros o redes sociales la recomendación de “repasar” las letras despintadas con pintura negra o marcadores indelebles. No lo hagas.

Retocar la patente por tu cuenta se considera adulteración de un documento público. Según el Artículo 289 del Código Penal argentino, la falsificación o adulteración de la numeración de un objeto registrado por el Estado es un delito penal, no solo una contravención de tránsito.

Si un agente de tránsito o la VTV detecta que la patente fue repintada manualmente:

Te pueden labrar un acta por adulteración (mucho más grave que “ilegible”).

La VTV será rechazada inmediatamente.

Podés enfrentar problemas legales serios por falsificación de documento público.

Patente despintada y la VTV: ¿Me rechazan?

Sí, es motivo de problemas. La Verificación Técnica Vehicular exige que las placas de identificación de dominio estén en perfecto estado de conservación y legibilidad.

Si la patente está apenas desgastada (“efecto fantasma” común en patentes Mercosur de 2016-2018), es posible que te aprueben con una “Observación”, obligándote a cambiarla para la próxima. Pero si los números no se leen claramente o están despintados en gran parte, el resultado será Condicional o Rechazado, impidiéndote circular legalmente hasta que tramites las nuevas placas.

La Solución Definitiva: Cómo pedir el duplicado (Paso a paso)

La única forma legal de solucionar una patente borrosa, rota o perdida es solicitar una reposición oficial en el Registro del Automotor. El trámite es sencillo y te protege legalmente desde el momento en que lo iniciás.

1. ¿Qué necesito?

Solo necesitás tu DNI y el Título del Automotor o la Cédula Verde/Azul. No hace falta gestor.

2. ¿Cómo se hace el trámite?

Podés iniciarlo de forma “Semipresencial” a través de la web de la DNRPA o ir directamente al registro donde está radicado tu auto:

Ingresá a la web de la DNRPA y buscá el trámite de “Reposición de Placa Metálica” .

. Completá la solicitud electrónica y pagá los aranceles online (suele ser más barato).

Presentate en el Registro Seccional con las placas viejas (si las tenés). Si te las robaron o perdiste una, deberás presentar una denuncia policial o firmar una declaración jurada de extravío en el registro.

3. Permiso para circular provisorio

Lo más importante: al iniciar el trámite, el Registro te entregará unas placas provisorias de papel (con letras y números rojos) que debés pegar en el parabrisas y la luneta trasera.

Con estas placas de papel podés circular legalmente por 30 días (renovables si hay demoras) mientras esperás que lleguen las chapas metálicas nuevas. Así evitás cualquier multa mientras solucionás el problema.

Recomendación final: Si ves que tu patente se está empezando a borrar, no esperes al control policial. Tramitá el duplicado hoy mismo. El costo del trámite es significativamente menor que el valor de una multa de $180.000 o el dolor de cabeza de una causa penal.