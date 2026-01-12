Alivio Fiscal 2026: ¿Qué autos dejan de pagar patente en Provincia de Buenos Aires este año?

Este 2026 llega con novedades cruciales para el bolsillo de los automovilistas bonaerenses. La Ley Impositiva trajo cambios profundos en el esquema de ARBA, y miles de vehículos dejarán de tributar en la órbita provincial.

A continuación, te detallamos qué modelos se “municipalizan”, cuáles quedan 100% exentos y qué pasará con las boletas de los autos más nuevos.

Los autos que se despiden de ARBA

La noticia más relevante para el grueso de los usuarios es la municipalización de los vehículos modelos 2014 y 2015. Hasta el año pasado, estos rodados pagaban su patente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, la administración de estos tributos pasa a manos de cada municipio.

¿Qué significa esto para vos?

No pagarás más a ARBA: Si tu auto es 2014 o 2015, dejarás de ver la deuda en la web de la provincia.

Si tu auto es 2014 o 2015, dejarás de ver la deuda en la web de la provincia. Gestión Municipal: Ahora deberás consultar la deuda y realizar los pagos en la agencia de recaudación de tu municipio (por ejemplo, APR en La Plata, ARM en Mar del Plata, etc.).

Ahora deberás consultar la deuda y realizar los pagos en la agencia de recaudación de tu municipio (por ejemplo, APR en La Plata, ARM en Mar del Plata, etc.). Posible ahorro: Históricamente, las tasas municipales suelen ser más económicas que las provinciales, aunque esto depende de cada intendencia.

Dato clave: Esta transferencia se había demorado en 2025, por lo que este año se transfirieron dos cohortes juntas. Si tu auto entra en este rango, es fundamental que te des de alta en tu municipio para evitar intereses futuros.

Autos 100% Exentos: ¿Quiénes no pagan nada en 2026?

Más allá de los que cambian de jurisdicción, existe un grupo privilegiado que accede a la exención total del impuesto de patentes en la Provincia de Buenos Aires.

1. Autos con más de 25 años de antigüedad

La regla de oro para los clásicos o autos entrados en años sigue vigente. Aquellos vehículos fabricados en 2001 o años anteriores están, por norma general, exentos de pago. Ya han superado el ciclo de vida fiscal tanto en provincia como en la mayoría de los municipios.

2. Autos Híbridos y Eléctricos (Eco-Exención)

Para incentivar la movilidad sustentable, la provincia mantiene el beneficio para los vehículos amigables con el medio ambiente. Si tenés uno de estos modelos (o similares), no pagás patente:

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

Ford Maverick Híbrida

Renault Kwid E-Tech

Ford Mustang Mach-E

Tito (Coradir)

Atención: Este trámite no siempre es automático. Si compraste un híbrido recientemente, asegurate de tener la exención tramitada en ARBA para que no se generen boletas por error.

3. Vehículos para personas con discapacidad

Se mantiene la exención para vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, bajo el cumplimiento de los requisitos formales (Certificado Único de Discapacidad vigente y titularidad del vehículo o vínculo directo).

¿Qué pasa si mi auto es 2016 o más nuevo?

Si tu vehículo fue fabricado entre 2016 y 2026, seguirás tributando en ARBA, pero hay buenas noticias. La Ley Impositiva 2026 modificó las escalas y las alícuotas para suavizar el impacto de la inflación en las valuaciones de los autos.

Baja de alícuotas: Se redujeron los topes máximos del impuesto anual.

Se redujeron los topes máximos del impuesto anual. Cuotas fijas: El impuesto se dividirá en cuotas más previsibles a lo largo del año.

El impuesto se dividirá en cuotas más previsibles a lo largo del año. Topes de aumento: Se establecieron límites para que el impuesto no se dispare desproporcionadamente respecto al valor de mercado del auto.

Paso a paso: ¿Cómo verificar mi situación hoy?

Para no llevarte sorpresas, te recomendamos seguir estos tres pasos simples: