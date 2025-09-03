Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas

Con la llegada de las elecciones, en la Provincia de Buenos Aires se activa un período especial donde rige la llamada veda electoral, una normativa prevista en el Código Nacional Electoral que limita ciertas actividades para garantizar transparencia y orden en la jornada de votación. Muchos bonaerenses se preguntan desde cuándo empieza, hasta cuándo se extiende y cuáles son las prohibiciones más importantes.

Cuándo empieza y termina la veda electoral

La veda comienza 48 horas antes del inicio de los comicios, es decir, el viernes 5 de septiembre a las 8:00 de la mañana, y se mantiene hasta tres horas después del cierre de las urnas, el domingo 7 de septiembre a las 21:00.

Qué no se puede hacer durante la veda

Durante ese lapso, quedan restringidas varias actividades que pueden influir en la decisión de los votantes o alterar el normal desarrollo de la elección:

Actos proselitistas y campañas políticas en la vía pública.

y campañas políticas en la vía pública. Publicidad electoral en medios de comunicación, redes sociales o espacios públicos.

en medios de comunicación, redes sociales o espacios públicos. Reparto de boletas o material partidario en cualquier lugar.

o material partidario en cualquier lugar. Encuestas, sondeos o pronósticos electorales , prohibidos hasta las 21:00 del domingo.

, prohibidos hasta las 21:00 del domingo. Espectáculos masivos : fiestas culturales, deportivas o reuniones públicas ajenas al acto electoral.

: fiestas culturales, deportivas o reuniones públicas ajenas al acto electoral. Venta de bebidas alcohólicas , suspendida desde el sábado a las 20:00 hasta la finalización de la veda.

, suspendida desde el sábado a las 20:00 hasta la finalización de la veda. Portación de armas en todo el territorio provincial.

Qué pasa con bares y discotecas

Los bares, restaurantes y discotecas podrán abrir el viernes con normalidad. Pero el sábado a las 20:00 comienza la prohibición de vender alcohol en toda la provincia, lo que impacta directamente en estos locales.

La noche del sábado, los bares y boliches no podrán expender bebidas alcohólicas , por lo que en la práctica la mayoría no abrirá sus puertas .

, por lo que en la práctica la mayoría . Recién podrán retomar su actividad normal después del domingo a las 21:00, una vez finalizada la veda.

Cómo impacta en la vida diaria

La veda no solo limita a partidos y candidatos, también modifica la rutina social y comercial. El sábado por la noche, el movimiento nocturno bonaerense quedará prácticamente paralizado por la imposibilidad de vender alcohol, mientras que los espectáculos públicos y actividades masivas deberán suspenderse o reprogramarse.