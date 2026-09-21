Día del Estudiante: hay un beneficio exclusivo para adolescentes que dura solamente hoy

El Día del Estudiante llega este lunes 21 de septiembre con un beneficio especial pensado exclusivamente para adolescentes. La promoción estará disponible durante una sola jornada y alcanza a jóvenes de entre 13 y 17 años que utilizan la billetera digital bonaerense.

La propuesta ofrece un 30% de ahorro en compras realizadas por titulares de Cuenta DNI 13/17 en comercios adheridos. El beneficio fue incorporado a la grilla de promociones de septiembre con vigencia específica para este 21 de septiembre.

Además, las condiciones difundidas para la promoción establecen un tope de reintegro de $10.000 por persona.

Quiénes pueden aprovechar el beneficio

Está dirigido a titulares de Cuenta DNI 13/17, la caja de ahorro gratuita que Banco Provincia ofrece a adolescentes de entre 13 y 17 años. La cuenta puede abrirse desde el celular y no requiere la intervención de una persona mayor para el alta.

Cuánto se puede ahorrar este lunes

El descuento es del 30% y el límite máximo de devolución es de $10.000. Para alcanzar ese tope se necesita un consumo aproximado de $33.334 durante la jornada.

El reintegro se acredita posteriormente en la cuenta. Como ocurre con otras promociones de la billetera, no todas las formas de pago son equivalentes: conviene utilizar las funciones habilitadas dentro de la app y evitar QR de otras billeteras o pagos con tarjetas que queden fuera de las condiciones.

Ver también: Desde este lunes vuelve un reintegro de hasta $6.000 y hay compras que quedan afuera

Una promoción que coincide con los festejos

El beneficio aparece justo en una jornada en la que miles de adolescentes se reúnen en parques, plazas, centros comerciales y espacios gastronómicos por el Día del Estudiante. Por eso, el detalle de la vigencia es importante: solo se puede aprovechar durante este lunes 21.

Banco Provincia muestra la promoción dentro de su sección oficial de beneficios de Cuenta DNI, donde figura el especial del Día del Estudiante para usuarios 13/17.

Para quienes ya tienen la cuenta activa, la recomendación es revisar la promoción antes de pagar y confirmar que el comercio y el medio elegido estén alcanzados.