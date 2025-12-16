“Corriendo por un Sueño” avanza por la Ruta 2 con escala en Lezama y mañana a Dolores

Este martes comenzó en la ciudad de La Plata la cruzada solidaria “Corriendo por un Sueño”, una iniciativa que une deporte, compromiso social y ayuda comunitaria a lo largo de la provincia de Buenos Aires.

La largada se realizó por la mañana desde la Catedral platense, dando inicio a un recorrido de más de 380 kilómetros que culminará en la ciudad de Mar del Plata, atravesando distintas localidades bonaerenses. La travesía es protagonizada por alrededor de 20 ultramaratonistas, acompañados por un equipo logístico y de asistencia permanente.

Un recorrido que une ciudades y corazones

A lo largo del trayecto, los corredores atravesarán y realizarán paradas solidarias en las siguientes localidades:

📍 La Plata

📍 Brandsen

📍 Chascomús

📍 Lezama

📍 Castelli

📍 Dolores

📍 Maipú

📍 Coronel Vidal

📍 Mar del Plata (llegada final)

En cada ciudad, la cruzada busca visibilizar el trabajo de instituciones locales, fortalecer el vínculo con la comunidad y promover valores como la empatía, el esfuerzo colectivo y la solidaridad.

Instituciones acompañadas en el recorrido

Durante el desarrollo de la travesía, “Corriendo por un Sueño” acompaña y da visibilidad a distintas organizaciones e instituciones de bien público, entre ellas:

❤️ Fundación Ludovica (La Plata)

(La Plata) 💙 Fundación Cecilia

🚒 Bomberos Voluntarios de Lezama

🏥 Hospital Dr. Francisco Quijano (Lezama)

(Lezama) 🏠 Hogar San José (Dolores)

(Dolores) 🏡 El Galpón de Teresa

🏠 Hogar San Justo

🏡 Hogar Mahatma (Mar del Plata)

Además, en cada localidad se suman instituciones comunitarias, organizaciones sociales y vecinos, que acompañan el paso de los atletas y refuerzan el espíritu solidario de la cruzada.

Mucho más que una carrera

El desafío no solo implica un enorme esfuerzo físico, sino también un fuerte mensaje social. Cada kilómetro recorrido simboliza apoyo, visibilidad y esperanza para quienes trabajan día a día en la contención de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La travesía se realiza por etapas, con relevos y asistencia constante de un equipo integrado por personal de apoyo, garantizando la seguridad de los corredores durante todo el recorrido.

Llegada a Lezama

Está previsto que los ultramaratonistas arriben a la ciudad de Lezama cerca de las 23:00 horas, donde serán recibidos por la comunidad local, reafirmando el compromiso social que distingue a esta iniciativa.

En dicha ciudad pernoctarán y mañana a las 09:00 horas partirán hacia la ciudad de Dolores dónde tienen previsto arribar aproximadamente a las 17:00 horas.

Un mensaje que llega hasta el mar

La llegada a Mar del Plata marcará el cierre de una cruzada cargada de emoción, sacrificio y valores humanos, demostrando que el deporte también puede ser una poderosa herramienta para transformar realidades y tender puentes solidarios.