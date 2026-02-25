Con febrero llegando a su fin, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Con febrero llegando a su fin y el verano desvaneciéndose lentamente, muchas familias comienzan a dejar atrás las vacaciones y a retomar la rutina. Sin embargo, mientras se organizan los compromisos de marzo, una pregunta se repite: ¿cuándo será el próximo feriado?

Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el feriado más cercano será el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Un fin de semana largo

Además, el Gobierno nacional dispuso que el lunes 23 de marzo sea considerado día no laborable con fines turísticos, una herramienta que puede aplicarse hasta tres veces al año para fomentar el movimiento interno y la actividad económica.

De esta manera, distintos sectores como la educación, los bancos y la administración pública podrán contar con un fin de semana extendido de cuatro días, que abarcará:

  • Sábado 21
  • Domingo 22
  • Lunes 23 (día no laborable)
  • Martes 24 (feriado nacional)

¿Quiénes descansan el lunes 23?

Es importante destacar que, al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, la prestación de servicios será optativa. Es decir, la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación laboral quedará exclusivamente en manos del empleador.

Así, mientras el verano se despide, marzo trae consigo una pausa estratégica en el calendario que muchos ya empiezan a planificar

