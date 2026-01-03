Golpe al turista: aumentan los peajes, la VTV y las multas en Provincia de Buenos Aires

La temporada de verano 2026 arrancó con un fuerte impacto al bolsillo para quienes eligieron la Costa Atlántica como destino. A los gastos de alojamiento y comida, ahora se suma un incremento considerable en los costos de traslado. El gobierno bonaerense oficializó nuevos cuadros tarifarios que afectan los peajes, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el valor de las infracciones de tránsito.

Si estás por salir a la ruta o tenés que volver, repasá estos números para evitar sorpresas y calcular bien el presupuesto de tus vacaciones.

Peajes a la Costa: cuánto cuesta llegar al mar en 2026

Desde el sábado 3 de enero de 2026, rige el nuevo cuadro tarifario de AUBASA con un aumento que promedia el 10%. Este incremento golpea de lleno a los usuarios del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Rutas 2, 11 y 74) y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Precios actualizados para autos (Categoría 2):

Ruta 2 (Peajes Samborombón y Maipú): El costo se elevó a $7.000 en cada estación.

El costo se elevó a en cada estación. Ruta 11 (Peaje La Huella – Gral. Conesa): También pasó a costar $7.000 .

También pasó a costar . Ruta 11 (Peaje Mar Chiquita): El valor es de $3.300 .

El valor es de . Ruta 74 (Peaje Gral. Madariaga): Cuesta $3.000 .

Cuesta . Autopista Bs. As. – La Plata: En hora pico, los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez valen $2.700 cada uno (antes costaban menos). En hora no pico, el valor es de $2.200.

El dato: Un viaje ida y vuelta en auto desde Capital Federal a Mar del Plata en hora pico ya tiene un piso de casi $39.000 solo en peajes. A esa cifra debés sumarle la carga de combustible —que volvió a aumentar en las últimas horas— y, fundamentalmente, extremar los cuidados para evitar multas. Con los nuevos valores de las infracciones, una sola distracción al volante puede hacer que el costo de tu traslado termine saliendo más caro que el alojamiento.

Nuevo aumento de la VTV desde el 16 de enero

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó un incremento del 21% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular, que entrará en vigencia a partir del viernes 16 de enero de 2026. Si tenés la oblea vencida, este es el momento de renovarla antes del salto de precios.

Los nuevos valores oficiales son:

Automóviles (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Motos: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

Es importante recordar que circular sin la VTV al día es una de las infracciones más frecuentes y costosas en los operativos de sol a sol.

Multas de tránsito: la Unidad Fija se dispara

Junto con el año nuevo se actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), la medida que regula el costo de las multas en territorio bonaerense y que está atada al precio del litro de nafta de mayor octanaje. Para enero y febrero de 2026, el valor de cada UF se fijó en $1.807.

Esto eleva considerablemente las sanciones para quienes cometan infracciones en las rutas. Así quedó el cuadro de multas más comunes:

Exceso de velocidad: Las multas van desde los $271.050 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad.

Las multas van desde los $271.050 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad. Circular sin VTV: La sanción parte de los $542.100 y puede llegar hasta $1.807.000.

La sanción parte de los $542.100 y puede llegar hasta $1.807.000. Alcoholemia positiva: Las multas arrancan en $542.100 y pueden escalar a casi 2 millones de pesos, además de la retención de licencia.

Las multas arrancan en $542.100 y pueden escalar a casi 2 millones de pesos, además de la retención de licencia. Circular por banquina: Una maniobra peligrosa que ahora costará entre $542.100 y $1.807.000.

Una maniobra peligrosa que ahora costará entre $542.100 y $1.807.000. No usar cinturón de seguridad o luces apagadas: La multa base es de $180.700.

Ante este escenario, la recomendación es clara: revisá la documentación, respetá las velocidades máximas y asegurate de tener la VTV vigente. Un descuido en la ruta este Verano 2026 puede costarte mucho más que el alquiler de toda la quincena.