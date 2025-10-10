Comenzó el fin de semana largo con temperaturas veraniegas pero…¿vuelven las lluvias?

Este viernes feriado, trasladado del Día de la Raza se vive con un gran movimiento turístico en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde miles de visitantes comenzaron a disfrutar del fin de semana largo.

Las rutas bonaerenses muestran desde la mañana un notable incremento en el flujo vehicular, especialmente en los accesos a los principales destinos de la Costa Atlántica, así como en las sierras, lagunas y ciudades del interior. Este feriado, que se traslada por caer el domingo 12 de octubre, se transformó en una excelente oportunidad para una escapada corta antes del comienzo de la temporada de verano.

PRONÓSTICO EXTENDIDO – FINDE LARGO EN LA PROVINCIA

Día Condición general Temp. Mín/Máx Viento (predominante) Lluvias Viernes (feriado) Caluroso, nublado y húmedo 🌡️ 16° / 29° Norte → Noreste ❌ No Sábado Nuboso, luego tormentas aisladas 🌡️ 17° / 27° Norte → Este → Sudoeste 🌧️ Noche Domingo Inestable, chaparrones y ráfagas 🌡️ 15° / 19° Sudoeste (hasta 50 km/h) 🌩️ Mañana y tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes feriado será apenas la antesala de un fin de semana cambiante.Durante la jornada se esperan temperaturas elevadas para la época, con cielo mayormente nublado y un ambiente pesado y húmedo.

El sábado conservará el calor, pero la inestabilidad irá ganando terreno hacia la noche, momento en que podrían registrarse tormentas aisladas en varios sectores del territorio bonaerense.

Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana largo con un marcado descenso térmico y probabilidad de lluvias intermitentes, principalmente en horas de la mañana y tarde.

En síntesis, este fin de semana largo combina calor, playa y algo de inestabilidad, pero también una clara señal de que la temporada de escapadas ya comenzó con fuerza en toda la provincia.