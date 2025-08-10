Clima en la provincia de Buenos Aires para toda la semana ¿Cómo estará el tiempo?

Conocer el pronóstico del tiempo te ayudará a organizarte, ya sea para un paseo, una salida con amigos o tus actividades diarias. Acá te traemos el pronóstico actualizado para el domingo 10 de agosto de 2025 y los días siguientes, dividido por zonas: AMBA, Costa Atlántica, Sur Bonaerense y Norte Bonaerense. Los datos están basados en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes confiables como Meteored. ¡Prepará tu agenda con esta info!

Clima para este domingo 10 de agosto de 2025

El domingo 10 de agosto será un día mayormente soleado y fresco en toda la provincia, ideal para actividades al aire libre, aunque con mañanas frías. A continuación, el detalle por zonas:

AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano)

Temperatura : Mínima de 6 °C , máxima de 15-17 °C .

: Mínima de , máxima de . Cielo : Despejado, con algunas nubes por la tarde.

: Despejado, con algunas nubes por la tarde. Viento : Suave del norte, entre 5-12 km/h .

: Suave del norte, entre . Humedad : Entre 57-93% , con mañanas más húmedas que pueden bajar la sensación térmica a 7-8 °C .

: Entre , con mañanas más húmedas que pueden bajar la sensación térmica a . Condiciones: Día agradable, pero llevá un abrigo ligero para la mañana y la noche.

Costa Atlántica (Mar del Plata, Pinamar, Necochea)

Temperatura : Mínima de 3 °C , máxima de 13-14 °C .

: Mínima de , máxima de . Cielo : Parcialmente nublado, con más sol hacia el mediodía.

: Parcialmente nublado, con más sol hacia el mediodía. Viento : Moderado del sudeste, entre 8-16 km/h , con ráfagas de hasta 20 km/h .

: Moderado del sudeste, entre , con ráfagas de hasta . Humedad : Alta, entre 70-90% , lo que hará las mañanas más frías.

: Alta, entre , lo que hará las mañanas más frías. Condiciones: Fresco y ventoso, ideal para caminatas en la playa con ropa adecuada.

Sur Bonaerense (Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego)

Temperatura : Mínima de 4 °C , máxima de 16 °C .

: Mínima de , máxima de . Cielo : Soleado, con pocas nubes.

: Soleado, con pocas nubes. Viento : Del norte, entre 4-15 km/h , con ráfagas ocasionales.

: Del norte, entre , con ráfagas ocasionales. Humedad : Moderada, entre 50-80% .

: Moderada, entre . Condiciones: Día despejado y templado, perfecto para actividades al aire libre.

Norte Bonaerense (San Nicolás, Pergamino, San Pedro)

Temperatura : Mínima de 5 °C , máxima de 17-18 °C .

: Mínima de , máxima de . Cielo : Despejado, con mínimas nubes al atardecer.

: Despejado, con mínimas nubes al atardecer. Viento : Suave del norte, entre 5-10 km/h .

: Suave del norte, entre . Humedad : Entre 60-85% , con mañanas frescas.

: Entre , con mañanas frescas. Condiciones: Clima estable y soleado, ideal para paseos o tareas al aire libre.

Pronóstico para la semana del 11 al 17 de agosto

La semana en la provincia de Buenos Aires seguirá con un patrón invernal moderado: mañanas frías, tardes más cálidas y un frente frío que llega el miércoles con posibles chubascos hacia el fin de semana. Acá va el detalle por zonas, basado en el SMN y Meteored:

AMBA

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Cielo Probabilidad de lluvia Lunes 11 8 °C 17 °C Parcialmente nublado 0% Martes 12 9 °C 18 °C Parcialmente nublado 0% Miércoles 13 8 °C 15 °C Nublado 0% Jueves 14 6 °C 12 °C Nubes dispersas 10% Viernes 15 6 °C 13 °C Parcialmente nublado 20% Sábado 16 8 °C 14 °C Chubascos matinales 35% Domingo 17 9 °C 15 °C Chubascos 30%

Detalles: Lunes y martes serán los días más cálidos, con máximas de hasta 18 °C. El frente frío del miércoles baja las temperaturas, y el viernes y sábado podrían traer lluvias aisladas. Llevá paraguas el fin de semana.

Costa Atlántica

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Cielo Probabilidad de lluvia Lunes 11 5 °C 14 °C Parcialmente nublado 0% Martes 12 6 °C 15 °C Parcialmente nublado 0% Miércoles 13 5 °C 13 °C Nublado 10% Jueves 14 4 °C 11 °C Nubes dispersas 15% Viernes 15 4 °C 12 °C Parcialmente nublado 25% Sábado 16 6 °C 13 °C Chubascos matinales 40% Domingo 17 7 °C 13 °C Chubascos 35%

Detalles: La costa tendrá un clima más fresco y ventoso, con vientos del sudeste de hasta 25 km/h a partir del jueves. Las lluvias serán más probables el sábado, especialmente en Mar del Plata y Pinamar.

Sur Bonaerense

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Cielo Probabilidad de lluvia Lunes 11 6 °C 18 °C Soleado 0% Martes 12 7 °C 19 °C Parcialmente nublado 0% Miércoles 13 6 °C 16 °C Nublado 0% Jueves 14 5 °C 13 °C Nubes dispersas 10% Viernes 15 5 °C 14 °C Parcialmente nublado 20% Sábado 16 7 °C 15 °C Chubascos matinales 30% Domingo 17 8 °C 16 °C Chubascos 25%

Detalles: El sur mantendrá temperaturas más altas al inicio de la semana, pero el frente frío del miércoles las reducirá. Las lluvias serán leves y más probables el sábado en zonas como Bahía Blanca.

Norte Bonaerense

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Cielo Probabilidad de lluvia Lunes 11 7 °C 19 °C Soleado 0% Martes 12 8 °C 20 °C Parcialmente nublado 0% Miércoles 13 7 °C 17 °C Nublado 0% Jueves 14 5 °C 14 °C Nubes dispersas 10% Viernes 15 5 °C 15 °C Parcialmente nublado 20% Sábado 16 7 °C 16 °C Chubascos matinales 35% Domingo 17 8 °C 16 °C Chubascos 30%

Detalles: El norte será la zona más cálida al inicio, con máximas de hasta 20 °C. El frente frío llega el miércoles, y las lluvias del fin de semana serán leves, afectando más a San Nicolás y Pergamino.

Consejos para aprovechar el clima

AMBA : Usá capas el domingo y los primeros días; un buzo para la mañana y remera para la tarde. Llevá paraguas el viernes y sábado por posibles chubascos.

: Usá capas el domingo y los primeros días; un buzo para la mañana y remera para la tarde. Llevá paraguas el viernes y sábado por posibles chubascos. Costa Atlántica : Abrigate bien para la brisa marítima, especialmente el jueves y viernes. Un rompevientos es ideal para caminatas en la playa.

: Abrigate bien para la brisa marítima, especialmente el jueves y viernes. Un rompevientos es ideal para caminatas en la playa. Sur Bonaerense : Aprovechá el sol del lunes y martes para actividades al aire libre. Prepará un abrigo más pesado para el fin de semana.

: Aprovechá el sol del lunes y martes para actividades al aire libre. Prepará un abrigo más pesado para el fin de semana. Norte Bonaerense: Las tardes cálidas del lunes y martes son perfectas para paseos. Mantené un paraguas a mano el sábado.

¿Y la tormenta de Santa Rosa?

La tormenta de Santa Rosa, esperada a fines de agosto, no muestra señales para esta semana según los modelos actuales. Agosto seguirá seco, con un déficit de lluvias en toda la provincia. Revisá las actualizaciones del SMN para fin de mes.

Horarios de amanecer y atardecer

El domingo 10 de agosto, el sol saldrá entre 07:38-07:44 y se pondrá entre 18:15-18:21, dando unas 10 horas y 40 minutos de luz solar. Aprovechá el día para tus planes.

Con este pronóstico detallado por zonas, ya tenés todo para planificar tu domingo y la semana en la provincia de Buenos Aires. Consultá el SMN o Meteored para actualizaciones, especialmente hacia el fin de semana, cuando el clima podría volverse más inestable.