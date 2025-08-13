Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana declaró culpable a Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi. La sentencia fijó una condena de 19 años de prisión.

La querella había solicitado una pena de 50 años, mientras que la defensa pidió la absolución. Prandi no asistió a la sala para escuchar la lectura del veredicto.

La historia entre ambos comenzó en el año 2000. Luego de cinco años de noviazgo, la pareja se separó, pero en 2008 retomaron la relación. Tres años más tarde, en 2011, contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos: Mateo y Rocco. En 2019 volvieron a separarse definitivamente.

En 2021, Prandi denunció a Contardi ante la Unidad Fiscal N°4 de Escobar, acusándolo de diversos episodios de violencia, tanto hacia ella como hacia sus hijos. La denuncia dio inicio a la causa judicial que este miércoles llegó a su instancia final con la condena del exmarido.