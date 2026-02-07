Alerta roja en lagunas bonaerenses: los municipios de PBA con prohibición de ingreso al agua por cianobacterias

La combinación de temperaturas extremas y la falta de lluvias reactivó la presencia de cianobacterias en diversos espejos de agua de la provincia de Buenos Aires. El Sistema de Alerta Temprana, conocido como el Cianosemáforo, actualizó este sábado 7 de febrero de 2026 el estado de situación, elevando la categoría a alerta roja en puntos críticos y manteniendo restricciones en otros destinos turísticos muy concurridos.

Cuáles son las lagunas en alerta roja hoy

La alerta roja (riesgo alto) implica que el agua presenta una coloración verde intenso y persistente, similar a una mancha de pintura o una masa espesa en la superficie. En estos casos, la prohibición de ingreso al agua es total.

A la fecha, el municipio con la situación más compleja es:

Pehuajó: La laguna La Salada continúa bajo alerta roja. Las autoridades sanitarias prohibieron bañarse, realizar deportes acuáticos e incluso consumir peces provenientes de este espejo de agua.

Es importante destacar que la situación es dinámica. Hasta hace pocos días, lagunas como las de Chascomús, Gómez (Junín), Lobos y Monte también estuvieron bajo el máximo nivel de riesgo. Aunque en las últimas horas algunas rotaron hacia el nivel naranja, la bandera sanitaria sigue flameando y el riesgo para la salud persiste.

Municipios en alerta naranja: bandera sanitaria activa

En el nivel de alerta naranja (riesgo medio), el agua se ve de un color verde brillante en la superficie, pero no llega a formar una capa continua. Sin embargo, las recomendaciones oficiales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos son tajantes: no se debe ingresar al agua.

Los municipios y balnearios que presentan este nivel de alerta este fin de semana son:

San Miguel del Monte: Laguna de Monte.

Laguna de Monte. Lobos: Laguna de Lobos.

Laguna de Lobos. Avellaneda: Laguna La Saladita.

Laguna La Saladita. Balcarce: Laguna La Brava.

Laguna La Brava. Rivadavia: Laguna Cuero de Zorro.

Nivel de Alerta Color en el mapa Estado del agua Recomendación principal Rojo Alto Masa verde espesa Prohibición total de contacto. Naranja Medio Manchas verdes brillantes No bañarse ni realizar deportes. Amarillo Bajo Pequeñas manchas dispersas Precaución extrema al ingresar.

Por qué son peligrosas y cómo cuidarse

Las cianobacterias son microorganismos que liberan toxinas capaces de provocar desde irritaciones en la piel hasta cuadros graves de intoxicación. Los grupos más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y las mascotas, quienes pueden sufrir consecuencias severas si ingieren agua de forma accidental.

Si tenés pensado visitar alguna laguna este fin de semana, seguí estos consejos clave:

Observá el color: Si el agua parece “pintada” de verde o azul verdoso, no entres. Higiene inmediata: Si estuviste en contacto con agua sospechosa, lavate lo antes posible con agua limpia y jabón. Mascotas fuera: No permitas que tus perros tomen agua de la laguna ni se bañen en zonas con manchas verdes, ya que las toxinas pueden ser letales para ellos. No pesques: Se desaconseja el consumo de cualquier alimento que provenga de cuerpos de agua con alerta sanitaria.

La situación se monitorea de forma bimodal (visual y satelital) y los estados pueden cambiar según el viento y la temperatura. Antes de salir, podés chequear el estado en tiempo real a través del mapa interactivo oficial de la Provincia de Buenos Aires.