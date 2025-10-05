Cesó el alerta naranja en la provincia, pero seguirán las lluvias dispersas

Durante las primeras horas de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige alerta meteorológica de nivel amarillo para el centro y oeste de la Provincia de Buenos Aires mientras que para el resto del territorio bonaerense rige el color verde lo que significa que no se esperan fenómenos que impliquen riesgos.

Sin embargo, el alivio es solo parcial toda vez que las lluvias continúan sobre la gran parte del territorio bonaerense, aunque con menor intensidad. Desde la madrugada se registraron precipitaciones abundantes, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Condiciones meteorológicas actuales

Parámetro Situación actual (Domingo 5 de octubre) Estado del cielo Nublado, con lluvias débiles y chaparrones aislados Intensidad de lluvia Moderada a leve, en disminución Temperatura Entre 15°C y 19°C Dirección del viento Predominante del norte Ráfagas Entre 42 y 50 km/h Nivel de alerta Amarillo para el centro y oeste bonaerense y verde (sin riesgo significativo) para el resto.

Evolución prevista según el SMN

De acuerdo con el organismo oficial, las precipitaciones persistirán durante el día, pero irán perdiendo fuerza hacia la noche. La situación tenderá a estabilizarse con el correr de las horas, dando paso a una mejora gradual del tiempo a partir del lunes.

El pronóstico extendido del SMN indica que las condiciones estables retornarán desde mañana, con cielo mayormente nublado, sin lluvias, y una temperatura mínima de 8°C y máxima de 17°C. El viento soplará del sector sur, con algunas ráfagas fuertes durante la madrugada.

Pronóstico extendido

Día Condición del cielo Temperatura Mín./Máx. Viento predominante Lunes 6 Mayormente nublado, sin lluvias 8°C / 17°C Sur, con ráfagas iniciales Martes 7 Despejado 7°C / 21°C Calmo, rotando al norte Miércoles 8 Soleado y templado 10°C / 23°C Norte Jueves 9 Cielo algo nublado 11°C / 24°C Noreste Viernes 10 Despejado y cálido 12°C / 26°C Norte Sábado 11 Soleado y estable 12°C / 26°C Norte

Panorama general en la provincia

El levantamiento del alerta en se suma a otras zonas de la provincia de Buenos Aires donde las tormentas comenzaron a perder intensidad desde la madrugada.



En municipios del corredor de la Ruta 2, como Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores también se registran lluvias moderadas, sin complicaciones graves hasta el momento.

El SMN mantiene vigilancia sobre sectores del sudeste bonaerense, donde aún pueden darse precipitaciones dispersas durante la tarde.