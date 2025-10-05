Cesó el alerta naranja en la provincia, pero seguirán las lluvias dispersas

Francisco Díaz
lluvia

Durante las primeras horas de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rige alerta meteorológica de nivel amarillo para el centro y oeste de la Provincia de Buenos Aires mientras que para el resto del territorio bonaerense rige el color verde lo que significa que no se esperan fenómenos que impliquen riesgos.

Sin embargo, el alivio es solo parcial toda vez que las lluvias continúan sobre la gran parte del territorio bonaerense, aunque con menor intensidad. Desde la madrugada se registraron precipitaciones abundantes, acompañadas por ráfagas de viento y actividad eléctrica.

IOMA implementa el nomenclador nacional de discapacidad para estandarizar prestaciones desde 2026
Mirá también:

IOMA implementa el nomenclador nacional de discapacidad para estandarizar prestaciones desde 2026

Condiciones meteorológicas actuales

ParámetroSituación actual (Domingo 5 de octubre)
Estado del cieloNublado, con lluvias débiles y chaparrones aislados
Intensidad de lluviaModerada a leve, en disminución
TemperaturaEntre 15°C y 19°C
Dirección del vientoPredominante del norte
RáfagasEntre 42 y 50 km/h
Nivel de alertaAmarillo para el centro y oeste bonaerense y verde (sin riesgo significativo) para el resto.

Evolución prevista según el SMN

De acuerdo con el organismo oficial, las precipitaciones persistirán durante el día, pero irán perdiendo fuerza hacia la noche. La situación tenderá a estabilizarse con el correr de las horas, dando paso a una mejora gradual del tiempo a partir del lunes.

El pronóstico extendido del SMN indica que las condiciones estables retornarán desde mañana, con cielo mayormente nublado, sin lluvias, y una temperatura mínima de 8°C y máxima de 17°C. El viento soplará del sector sur, con algunas ráfagas fuertes durante la madrugada.

Pronóstico extendido

DíaCondición del cieloTemperatura Mín./Máx.Viento predominante
Lunes 6Mayormente nublado, sin lluvias8°C / 17°CSur, con ráfagas iniciales
Martes 7Despejado7°C / 21°CCalmo, rotando al norte
Miércoles 8Soleado y templado10°C / 23°CNorte
Jueves 9Cielo algo nublado11°C / 24°CNoreste
Viernes 10Despejado y cálido12°C / 26°CNorte
Sábado 11Soleado y estable12°C / 26°CNorte

Panorama general en la provincia

El levantamiento del alerta en se suma a otras zonas de la provincia de Buenos Aires donde las tormentas comenzaron a perder intensidad desde la madrugada.

En municipios del corredor de la Ruta 2, como Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores también se registran lluvias moderadas, sin complicaciones graves hasta el momento.

El SMN mantiene vigilancia sobre sectores del sudeste bonaerense, donde aún pueden darse precipitaciones dispersas durante la tarde.

Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de .000 con los descuentos del Banco Provincia
Mirá también:

Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta por la tormenta de Santa Rosa: lluvias y nevadas azotarán varias provincias del país
Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo
Provincia
ricardo alfonsin
Ricardo Alfonsín cuestiona a Milei y anticipa que el gobierno sufrirá una nueva derrota
Nacionales Provincia
El Mercado Regional de La Plata actualizó sus promociones y descuentos en frutas y carne
Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
Provincia
Banco Provincia lanza jugosas promociones de octubre para celebrar el Día de la Madre
Banco Provincia lanza atractivos descuentos para celebrar el Día de la Madre
Provincia
Monotributo promovido: conoce los beneficios y requisitos para sumarte al régimen
ARCA: ¿Qué es el Monotributo Promovido y cuáles son los requisitos de inscripción?
Nacionales
UNLP: la Facultad de Veterinaria suma el primer tomógrafo computado en una universidad pública del país
Nacionales
Gran promoción de Banco Provincia: 35% de ahorro en carnicerías y pescaderías desde el 11 de octubre
Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia
Provincia

Más leídas