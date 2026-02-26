Caso Báez Sosa: La defensa de Lucas Pertossi pidió anular su condena

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario en el que solicita la nulidad de la sentencia en su contra y la realización de un nuevo juicio oral y público.

Pertossi fue condenado en febrero de 2023 a 15 años de prisión como “partícipe necesario” del ataque que terminó con la vida del joven de 18 años, ocurrido frente a un boliche de la ciudad de Villa Gesell en enero de 2020.

En la presentación ante el máximo tribunal, la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires sostiene que durante el proceso no se garantizaron plenamente los derechos de defensa del condenado.

Según el planteo, la estrategia técnica inicial fue común para todos los acusados y no contempló de manera diferenciada la situación particular de Pertossi, ni su grado de participación ni la evidencia específica en su contra.

Entre los argumentos expuestos, la defensa remarca que no se acreditó contacto físico entre Pertossi y la víctima, y que no se hallaron rastros de sangre de Báez Sosa en sus prendas, a diferencia de otros imputados. Asimismo, señala que las grabaciones incorporadas a la causa indicarían que el joven se habría retirado del lugar antes del momento en que se produjo la agresión mortal.

El recurso solicita que se declare la nulidad de los actos procesales desde el momento en que, según la defensa, se configuró una situación de “indefensión manifiesta”, y que el caso sea nuevamente juzgado con una asistencia técnica eficaz y diferenciada, acorde a su situación fáctica y jurídica.

La causa continúa bajo análisis en instancias judiciales superiores.

Este nuevo planteo podría incidir en el desarrollo procesal del expediente, en un caso que sigue siendo observado de cerca por la familia de la víctima y por distintos sectores de la sociedad.