Caso Báez Sosa: La defensa de Lucas Pertossi pidió anular su condena

Francisco Díaz
pertossi1

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario en el que solicita la nulidad de la sentencia en su contra y la realización de un nuevo juicio oral y público.

Pertossi fue condenado en febrero de 2023 a 15 años de prisión como “partícipe necesario” del ataque que terminó con la vida del joven de 18 años, ocurrido frente a un boliche de la ciudad de Villa Gesell en enero de 2020.

Trágico accidente en Ruta 2: Un muerto tras tremendo choque entre auto y moto en Chascomús
Mirá también:

Trágico accidente en Ruta 2: Un muerto tras tremendo choque entre auto y moto en Chascomús

En la presentación ante el máximo tribunal, la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires sostiene que durante el proceso no se garantizaron plenamente los derechos de defensa del condenado.

Según el planteo, la estrategia técnica inicial fue común para todos los acusados y no contempló de manera diferenciada la situación particular de Pertossi, ni su grado de participación ni la evidencia específica en su contra.

Entre los argumentos expuestos, la defensa remarca que no se acreditó contacto físico entre Pertossi y la víctima, y que no se hallaron rastros de sangre de Báez Sosa en sus prendas, a diferencia de otros imputados. Asimismo, señala que las grabaciones incorporadas a la causa indicarían que el joven se habría retirado del lugar antes del momento en que se produjo la agresión mortal.

El recurso solicita que se declare la nulidad de los actos procesales desde el momento en que, según la defensa, se configuró una situación de “indefensión manifiesta”, y que el caso sea nuevamente juzgado con una asistencia técnica eficaz y diferenciada, acorde a su situación fáctica y jurídica.

La causa continúa bajo análisis en instancias judiciales superiores.

Este nuevo planteo podría incidir en el desarrollo procesal del expediente, en un caso que sigue siendo observado de cerca por la familia de la víctima y por distintos sectores de la sociedad.

Fresco al amanecer, templado por la tarde: así sigue la semana en la provincia
Mirá también:

Fresco al amanecer, templado por la tarde: así sigue la semana en la provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
feriados pba 2026 findes
Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables
Provincia Sociedad
Tarjeta alimentar para jubilados
Tarjeta Alimentar para jubilados: la verdad sobre el cobro y los bonos confirmados
Anses Sociedad
cuenta dni verduleria
Cuenta DNI en Marzo 2026: Todos los Descuentos, Vuelta al Cole y Nuevos Topes de Reintegro
Provincia
Boleto estudiantil pba
Boleto Estudiantil Provincia de Buenos Aires 2026: todo sobre la inscripción, requisitos y fechas clave
Provincia
Aumento vtv provincia buenos aires
Buscan eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires: “No salva vidas, es recaudatoria”
Provincia
paritarias pba confirman aumento
Paritarias PBA: Confirmaron el aumento de marzo 2026 y el cronograma de pagos para estatales y docentes
Provincia
fresco agradable
Miércoles fresco pero agradable: ¿cómo sigue el tiempo en los últimos días de febrero?
Provincia

Más leídas