El desarrollo de la economía digital global y la tecnología financiera ha dado lugar a una fuerte competencia entre las plataformas de negociación. Para los operadores particulares y los participantes institucionales, la profundidad del libro de órdenes, la velocidad de las transacciones y la seguridad son criterios clave a la hora de seleccionar un lugar para convertir activos. La infraestructura moderna está orientada a garantizar el intercambio instantáneo y el cumplimiento de las normas de custodia de capital.

Los altos estándares del sector implican el uso de almacenamiento de custodia distribuido, la realización de auditorías externas y el cumplimiento de las normas internacionales de verificación de usuarios.

Selección de plataformas y criterios de liquidez

En las transacciones bursátiles, los participantes buscan reducir los costes derivados del spread o de las fluctuaciones del tipo de cambio durante la ejecución de una orden.

Profundidad del libro de órdenes. La concentración de órdenes reduce el deslizamiento de precios al operar con grandes cantidades de activos.

Arquitectura de almacenamiento en frío. Almacenar la mayor parte de los activos digitales en carteras offline reduce el riesgo cibernético externo.

Baja latencia en las transacciones. El tiempo de respuesta mínimo de la infraestructura permite fijar los tipos de mercado actuales.

Compatibilidad con múltiples activos. La posibilidad de elegir entre los pares de negociación disponibles con monedas fiduciarias y stablecoins facilita la diversificación de tu cartera.

Evalúa estos parámetros para desarrollar un enfoque sistemático a la hora de trabajar con activos digitales. La plataforma de exchange de criptomonedas WhiteBIT ofrece a los usuarios acceso a liquidez internacional, funcionalidad básica y estándares de privacidad.

La función de los tokens nativos en las plataformas de ecosistemas

Muchos grandes servicios están desarrollando su propia infraestructura en torno a los activos digitales propios. La implementación de tokens nativos ofrece opciones técnicas a los miembros de la plataforma.

Descuentos en las comisiones de negociación. Una reducción de la comisión por transacciones al contado y de futuros al pagar con tokens internos.

Opciones de rendimiento por staking. La posibilidad de destinar activos a los contratos inteligentes de la plataforma.

Bonificaciones por recomendación mejoradas. Modificación de las condiciones del programa de afiliados para los titulares de activos del ecosistema.

El uso de tokens internos reduce los costes generales durante las conversiones habituales. En particular, la herramienta del ecosistema WhiteBIT Coin permite la integración en servicios de fidelización y comisiones de la plataforma.

Gestión de riesgos y seguridad de las transacciones

Todas las plataformas de intercambio requieren medidas de protección de las cuentas. El uso de la autenticación de dos factores, la gestión de listas de direcciones autorizadas para la retirada de fondos y la verificación de las contrapartes son normas empresariales fundamentales.

La elección de una plataforma tecnológica reduce los riesgos técnicos, pero los activos digitales son muy volátiles y cualquier transacción conlleva riesgos financieros y no garantiza la obtención de rendimientos.

Descargo de responsabilidad. Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una invitación a operar o invertir.