Calendario Escolar 2026: Cuándo empiezan las clases provincia por provincia

Con el cierre del ciclo lectivo 2025, la mirada de las familias argentinas ya está puesta en el próximo año. El Calendario Escolar 2026 viene con novedades importantes, fechas confirmadas en distritos clave como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, y el objetivo irrenunciable del Consejo Federal de Educación (CFE) de garantizar los 190 días de clases obligatorios.

Si estás organizando tus vacaciones o la logística familiar, aquí te detallamos todo lo que se sabe hasta hoy, 14 de diciembre de 2025, sobre el inicio de clases y el receso invernal.

Paritaria Docente y Aguinaldo: El factor clave para garantizar el inicio

Más allá de las fechas estipuladas en el calendario oficial, el inicio efectivo del Ciclo Lectivo 2026 dependerá, como cada año, del avance de las negociaciones salariales. Los gremios docentes ya han advertido que el cumplimiento de los 190 días de clase está supeditado a una recomposición de los haberes que recupere el poder adquisitivo perdido frente a la inflación acumulada en 2025. Las discusiones paritarias de enero y febrero serán determinantes para definir el piso salarial nacional y evitar medidas de fuerza que posterguen la vuelta a las aulas en distritos clave como la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En el corto plazo, la atención de la comunidad educativa está puesta en el cobro del Medio Aguinaldo (SAC) de diciembre. Con la normativa laboral exigiendo el depósito antes del día 19, los docentes aguardan la liquidación para cerrar el año fiscal. Este pago no solo representa un alivio financiero indispensable de cara a las fiestas, sino que también funciona como termómetro del clima social educativo: un retraso en el cronograma o un cálculo que no contemple los últimos acuerdos paritarios podría tensar la relación entre los sindicatos y los gobiernos provinciales justo antes del receso administrativo de verano.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Para el ciclo 2026, el inicio de clases se dividirá principalmente en dos grandes grupos de provincias, condicionado fuertemente por los feriados de Carnaval (que caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero). La mayoría de las jurisdicciones optará por comenzar entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

El Ministerio de Educación porteño ha confirmado su cronograma anticipado. La Ciudad busca nuevamente adelantar el inicio para extender los días efectivos de aula:

Nivel Inicial y Primario: Comienzan el miércoles 25 de febrero de 2026 .

Comienzan el . Nivel Secundario: Inician el lunes 2 de marzo de 2026.

Provincia de Buenos Aires

Si bien la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense suele oficializar el calendario definitivo sobre el cierre del año, la tendencia marca que las escuelas de la Provincia (La Plata y el Conurbano) se alinearían con el segundo grupo nacional.

Fecha estimada de inicio: Todo indica que el ciclo lectivo arrancaría el lunes 2 de marzo de 2026, para garantizar los 190 días sin superponerse con el cierre de febrero.

Otras provincias confirmadas

Varias carteras educativas provinciales ya han puesto fecha en el calendario oficial:

Santa Fe: Confirmado el inicio para el 2 de marzo , con el objetivo de cumplir 190 días de clase.

Confirmado el inicio para el , con el objetivo de cumplir 190 días de clase. Mendoza: La DGE oficializó que las clases arrancan el 25 de febrero para inicial y primaria.

La DGE oficializó que las clases arrancan el para inicial y primaria. Salta: Iniciará el ciclo lectivo el 2 de marzo .

Iniciará el ciclo lectivo el . Córdoba: Se proyecta el inicio para la primera semana de marzo (posiblemente el 2 o el 5 de marzo).

Vacaciones de Invierno 2026: Las fechas que tenés que saber

El receso invernal volverá a estar escalonado en dos turnos para fomentar el turismo interno y evitar la saturación de destinos. Aunque cada jurisdicción define su bloque, el esquema general será:

Primer turno (del 6 al 17 de julio): Provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y gran parte del interior del país.

Provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y gran parte del interior del país. Segundo turno (del 20 al 31 de julio): Ciudad de Buenos Aires (CABA) y habitualmente la Provincia de Buenos Aires (PBA) suelen ocupar la segunda quincena del mes.

Ciudad de Buenos Aires (CABA) y habitualmente la Provincia de Buenos Aires (PBA) suelen ocupar la segunda quincena del mes. Salta: Ha definido un esquema intermedio del 13 al 24 de julio.

Feriados de Carnaval y su impacto en el inicio

Un dato clave para entender el calendario 2026 son los feriados inamovibles de Carnaval:

Lunes 16 de febrero.

Martes 17 de febrero.

Esto empuja el inicio de clases hacia finales de mes. Las provincias que inician el 25 de febrero (como CABA y Mendoza) lo hacen la semana siguiente a los feriados, mientras que el resto espera al primer lunes de marzo.

¿Cuándo terminan las clases en 2026?

Para cumplir con la normativa del Consejo Federal de Educación, la finalización del ciclo lectivo está prevista para mediados de diciembre: