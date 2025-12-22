Calendario Escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Fechas clave y novedades

Planificar el año educativo es fundamental para las familias bonaerenses. Si bien la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) se encuentra ultimando los detalles de la resolución oficial, ya existen definiciones contundentes sobre el ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires, en consonancia con lo acordado por el Consejo Federal de Educación para garantizar los 190 días de clase.

A continuación, detallamos toda la información actualizada, las fechas probables y las confirmadas para los niveles inicial, primario y secundario.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Aunque el gobierno provincial aún debe publicar la resolución final en el Boletín Oficial, el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires se perfila para la última semana de febrero y la primera de marzo, alineándose con la estrategia nacional.

Nivel Inicial y Primario: Se anticipa el comienzo para el miércoles 25 de febrero o el lunes 2 de marzo, buscando asegurar el cumplimiento del calendario extendido.

Nivel Secundario: Tradicionalmente inicia unos días después o en simultáneo, siendo el lunes 2 de marzo la fecha más probable para la vuelta a las aulas de los adolescentes.

Es importante destacar que el objetivo central de la gestión educativa es cumplir con un piso mínimo de 190 días efectivos de clase, una meta ratificada por las 24 jurisdicciones del país.

Vacaciones de invierno 2026

El receso invernal es uno de los momentos más esperados. Para el año 2026, las vacaciones de invierno en la Provincia de Buenos Aires están proyectadas para la segunda quincena de julio, coincidiendo habitualmente con la Ciudad de Buenos Aires para favorecer el turismo y la organización familiar.

Fechas estimadas: Del lunes 20 de julio al viernes 31 de julio de 2026.

¿Cuándo terminan las clases?

Este es uno de los datos que ya cuenta con mayor consenso en las agendas educativas provinciales. El ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires se extenderá hasta fin de año para garantizar los contenidos pedagógicos.

Fecha de finalización: Lunes 22 de diciembre de 2026.

Novedades en el Régimen Académico para la Secundaria

Más allá de las fechas, el 2026 será un año clave para la consolidación de la reforma en la escuela secundaria bonaerense, iniciada paulatinamente en 2025. Los puntos que las familias deben tener en cuenta son:

Acreditación por materia: Se deja atrás la repitencia del año completo. El alumno solo deberá recursar o intensificar aquellas materias que no haya aprobado.

Se deja atrás la repitencia del año completo. El alumno solo deberá recursar o intensificar aquellas materias que no haya aprobado. Cuatrimestres: La organización del año escolar se divide en dos cuatrimestres, con notas numéricas que deben promediar 7 o más para la aprobación.

La organización del año escolar se divide en dos cuatrimestres, con notas numéricas que deben promediar 7 o más para la aprobación. Periodos de intensificación: Habrá instancias obligatorias en diciembre y febrero/marzo para aquellos estudiantes que necesiten recuperar saberes, sin suspender las clases regulares del resto del grupo.

Feriados y días no laborables durante el ciclo lectivo

Para organizar la agenda, estos son los feriados nacionales inamovibles y trasladables que impactarán en la cursada escolar de 2026:

24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador (Fin de semana largo).

Día del Trabajador (Fin de semana largo). 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo).

Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo). 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. 9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 17 de agosto (Lunes): Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. 12 de octubre (Lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre (Viernes): Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 8 de diciembre (Martes): Inmaculada Concepción de María.

Nota: Esta información se actualiza constantemente. Se recomienda a los padres y tutores estar atentos a las comunicaciones oficiales enviadas por los directivos de cada institución educativa (cuaderno de comunicaciones o vías digitales) para confirmar actos escolares y jornadas institucionales específicas de cada distrito.