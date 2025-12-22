Asueto del 26 de diciembre 2025: ¿Es feriado en la Provincia de Buenos Aires?

A medida que nos acercamos al final de 2025, la confusión sobre el calendario de fiestas crece. Con la confirmación del asueto nacional para el 24 y 31 de diciembre, muchos bonaerenses se preguntan qué sucederá con el viernes 26 de diciembre. ¿Se transforma en un fin de semana extralargo? Aclaramos la situación para la administración pública, bancos y municipios de la Provincia.

La situación oficial en la Provincia de Buenos Aires

Hasta el momento, no existe un decreto provincial general que declare asueto administrativo para toda la Provincia de Buenos Aires el viernes 26 de diciembre de 2025. El Gobierno de Axel Kicillof y la administración pública provincial se rigen, en principio, por el esquema alineado con Nación, que prioriza los descansos para las vísperas de las fiestas.

24 y 31 de diciembre: Hay asueto administrativo confirmado (Decreto 883/2025 a nivel nacional, al que la Provincia adhiere habitualmente).

Hay asueto administrativo confirmado (Decreto 883/2025 a nivel nacional, al que la Provincia adhiere habitualmente). 25 de diciembre y 1 de enero: Son feriados nacionales inamovibles.

Son feriados nacionales inamovibles. 26 de diciembre: Es un día laborable normal para la administración pública provincial general, escuelas y poder judicial, salvo excepciones puntuales.

Ver también: Asueto en la Provincia de Buenos Aires: qué días y cómo funcionan los servicios esenciales

La excepción: Municipios que SÍ dieron asueto el 26

Aquí está la clave que circula en redes y genera dudas: aunque la Provincia no pare general, algunos intendentes tienen la autonomía de decretar asuetos municipales. Varios distritos del interior bonaerense han optado por un esquema diferente para fomentar el turismo local o el descanso de sus empleados.

Ver también: Aumento Estatales Bonaerenses: gremios presionan por el cierre de paritarias 2025

Municipios confirmados que tendrán asueto el viernes 26 de diciembre (y en algunos casos el 2 de enero):

Rauch: El municipio decretó asueto para el 26 de diciembre y el 2 de enero, aunque trabajarán normal el 24 y 31.

El municipio decretó asueto para el 26 de diciembre y el 2 de enero, aunque trabajarán normal el 24 y 31. Bolívar: Se sumó a la medida de otorgar descanso el viernes post-navidad.

Se sumó a la medida de otorgar descanso el viernes post-navidad. Otros distritos: Se recomienda consultar el boletín oficial o las redes de tu municipio, ya que ciudades de la “Séptima Sección” están adoptando esta modalidad “puente”.

Atención: Si vivís en un municipio que no ha comunicado nada oficial, debés asumir que el viernes 26 la actividad municipal es normal.

Te puede interesar: Cierre de año clave para los Estatales Bonaerenses: cronograma, aumentos y el estado de la paritaria

¿Abren los bancos el 26 de diciembre?

Sí. El Banco Central y las entidades financieras (incluido el Banco Provincia) no están alcanzados por los asuetos administrativos. El viernes 26 de diciembre habrá actividad bancaria normal, con atención al público y clearing bancario habitual. Es un día clave para realizar operaciones antes del último fin de semana del año.

Ver también: Inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires: todo lo que tenés que saber sobre el calendario escolar

Resumen para el sector privado

Para el comercio, la industria y los trabajadores del sector privado en Buenos Aires, el 26 de diciembre es un día hábil común. No se paga doble ni se considera feriado, salvo que la empresa decida otorgar el día libre por cuenta propia.

En conclusión: Si sos empleado provincial o nacional, el 26 se trabaja. Si sos municipal, dependés de la firma de tu intendente. ¡A revisar el comunicado local!