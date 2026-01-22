Buscan a un hombre que desapareció tras salir de Mar del Plata rumbo a Miramar

Francisco Díaz
persona desaparecida

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del señor Néstor Fabián Díaz, alias “El Semilla”, argentino, de 45 años, DNI 28.123.655, nacido el 17 de abril de 1980.

Según se informó oficialmente, el hombre se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de enero de 2026. El último lugar donde fue visto fue la ciudad de Mar del Plata, desde donde habría iniciado un viaje con destino a Miramar. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener información sobre su ubicación ni contacto alguno.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación, se solicita comunicarse de manera inmediata con el número de emergencias 911.

Se adjunta una imagen reciente para facilitar su identificación.

Las autoridades agradecen la difusión responsable de esta información y remarcan que la colaboración de la comunidad es fundamental para dar con su paradero.

