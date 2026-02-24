Buenos Aires CREA: La Provincia suspendió por 60 días el cobro de cuotas y frena intimaciones

En una decisión que impacta directamente en el bolsillo de miles de familias bonaerenses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, dispuso la suspensión por 60 días del cobro de las cuotas mensuales del programa de créditos “Buenos Aires CREA“. La medida, oficializada este lunes 23 de febrero de 2026 a través de la Resolución 320 en el Boletín Oficial, representa un alivio transitorio en un contexto de creciente morosidad y reestructuración administrativa.

Esta pausa en los pagos no es un hecho aislado, sino que responde a la disolución del fondo fiduciario que sustentaba los préstamos y al complejo escenario económico que atraviesan los hogares de la provincia.

Los motivos detrás de la suspensión: liquidación del PROFIDE

La razón técnica fundamental de esta medida es la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), organismo que ejecutaba los créditos del programa. Esta decisión fue establecida en la Ley 15.557 de Presupuesto 2026.

Mientras el Poder Ejecutivo bonaerense avanza con las tareas operativas, técnicas y administrativas necesarias para cerrar este fondo, el Instituto de la Vivienda consideró prudente frenar el recupero de los créditos. El objetivo es evitar errores en la facturación y cobranza durante el traspaso de carteras y asegurar que el proceso de liquidación se realice de forma ordenada.

Un respiro ante la mora récord de las familias

Más allá de lo administrativo, la medida llega en un momento de “estrés financiero” para los consumidores. Según datos recientes del Banco Central, la morosidad en los créditos a las familias alcanzó niveles que no se veían desde 2010, situándose cerca del 9,3% en préstamos personales.

El programa Buenos Aires CREA, que permitió a unas 5.000 familias acceder a recursos para la reforma, refacción y ampliación de sus hogares, se actualiza mediante el índice UVI (Unidades de Vivienda). Aunque estos créditos no tienen interés, el encarecimiento del costo de vida ha dificultado que muchos adjudicatarios puedan cumplir con los pagos mensuales, haciendo que esta pausa de dos meses sea recibida como un auxilio necesario.

¿Qué establece la Resolución 320 exactamente?

La normativa es clara respecto a los beneficios inmediatos para los deudores del programa:

Suspensión del cobro: Se frena por 60 días la emisión y el cobro de las cuotas mensuales de los créditos ejecutados por el Profide.

Se frena por 60 días la emisión y el cobro de las cuotas mensuales de los créditos ejecutados por el Profide. Prórroga de vencimientos: Los vencimientos que operaban en este periodo se desplazan automáticamente por el mismo plazo, sin generar intereses punitorios adicionales por este diferimiento.

Los vencimientos que operaban en este periodo se desplazan automáticamente por el mismo plazo, sin generar intereses punitorios adicionales por este diferimiento. Cese de intimaciones: Se suspende la emisión y gestión de cualquier tipo de intimación de pago por deudas vinculadas a estos préstamos durante los próximos dos meses.

¿Qué pasará después de los 60 días?

Es importante subrayar que esta medida no es una condonación de deuda, sino una prórroga. Una vez finalizado el plazo de 60 días (previsto para finales de abril de 2026), el Instituto de la Vivienda retomará el esquema de cobros, probablemente bajo una nueva estructura administrativa tras la liquidación del fondo original.

Los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite presencial ni virtual para acceder a este beneficio, ya que la aplicación es automática sobre el sistema de facturación provincial. Se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales del Instituto de la Vivienda para conocer cómo se retomará el cronograma de pagos una vez que la transición técnica haya finalizado.

Esta decisión del gobierno provincial busca, en última instancia, preservar el acceso a la vivienda digna y evitar que la transición administrativa profundice la situación de irregularidad de las familias que confiaron en este plan para mejorar sus hogares.