Breve pausa en las lluvias y temperaturas más agradables: ¿cómo sigue el tiempo?

A exactamente un mes del inicio de la primavera astronómica, en la provincia de Buenos Aires ya se empieza a sentir el cambio de estación: jornadas con mayor exposición solar, temperaturas menos invernales y un respiro tras el paso de la fuerte ciclogénesis que azotó la región días atrás.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves habrá al menos una jornada de buen clima, con cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente cubierto hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 7° y 19°.

Vuelve la inestabilidad

El alivio será breve: mañana, viernes 22 se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones entre la mañana y la tarde, mejorando recién por la noche. Las marcas térmicas estarán entre 9° y 18°.

Un fin de semana más tranquilo

El sábado 23 llegaría con condiciones más agradables: cielo despejado en las primeras horas y algo nublado hacia la tarde y noche, con temperaturas entre 5° y 15°.

El domingo 24 mantendría el mismo patrón, comenzando con sol y tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro marcará una mínima de 4° y una máxima de 17°.

Todo indica que, poco a poco, el invierno empieza a dar sus últimas señales en la provincia de Buenos Aires, abriendo paso a un clima más templado y a la esperada primavera.