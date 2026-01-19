Brandsen: Una camioneta intentó cruzar las vías y fue embestida por un tren en Jeppener

Francisco Díaz
choque tren jeppener

Un grave accidente ferroviario se registró en la localidad de Jeppener, partido de Brandsen, cuando una camioneta tipo minibús fue embestida por una formación ferroviaria al intentar cruzar un paso a nivel.

El hecho ocurrió en el primer cruce a nivel en sentido hacia la localidad de Altamirano, cuando el conductor del utilitario intentó atravesar las vías férreas sin advertir la proximidad del tren. La formación no logró frenar a tiempo y terminó impactando de lleno contra el vehículo.

Tras el siniestro, acudieron rápidamente al lugar Bomberos Voluntarios de Brandsen, ambulancias del hospital local y personal policial. El conductor del rodado, un hombre de 34 años, quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que fue necesario un trabajo de rescate por parte de los bomberos. Una vez liberado, fue trasladado al Hospital de Brandsen para recibir atención médica.

La formación ferroviaria permanecía detenida en el lugar, a la espera de la realización de las pericias correspondientes y de la orden judicial que autorice la reanudación de su marcha.

