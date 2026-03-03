Nueva etapa política en Lezama: Myriam Mongay asumió como intendente tras la renuncia de Harispe

La profesora Myriam Mongay asumió este lunes como intendente del distrito de Lezama, en reemplazo del agrimensor Arnaldo Harispe, quien presentó su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación.

La decisión había sido anticipada por el ahora ex jefe comunal en octubre del año pasado, luego de la derrota electoral sufrida en los comicios de medio término frente al espacio Frente Patria. Harispe fue electo intendente en 2015 y reelegido en 2019 y 2023, completando así una década al frente del Ejecutivo municipal.

Mongay ya se encontraba desempeñando funciones al frente del Ejecutivo desde el 1° de enero en carácter de interina, debido a la licencia por vacaciones tomada por Harispe. Su reemplazo definitivo se da en virtud de haber encabezado la nómina de concejales de la UCR dentro del Frente Unión por Lezama en las elecciones de 2023.

La formalización de su mandato hasta 2027 se concretó durante una ceremonia realizada en el Concejo Deliberante. Con su asunción, Lezama —el partido más joven de la provincia de Buenos Aires, creado en 2009— suma a su tercer jefe comunal desde su autonomía. Antes de Harispe, la intendencia estuvo a cargo del dirigente peronista Marcelo Racciatti entre 2011 y 2015.

Del acto participaron el senador nacional Maximiliano Abad y el presidente del interbloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal + Coalición Cívica, Diego Garciarena, además de funcionarios del gabinete municipal.

Cabe recordar que el equipo de gobierno fue parcialmente modificado en enero, cuando Mongay inició su gestión interina. Si bien varios funcionarios que acompañaron a Harispe continúan en sus cargos, otros fueron incorporados en el marco de una reestructuración del organigrama municipal.

Durante su discurso, la nueva intendente agradeció a Harispe por los diez años de gestión al frente del Municipio y defendió la decisión adoptada. Asimismo, cuestionó las expresiones vertidas el pasado viernes en el Concejo Deliberante —actualmente con mayoría del Frente Patria— durante la sesión extraordinaria en la que se trató y aprobó la renuncia del ex intendente.

De esta manera, se abre una nueva etapa política en el distrito, con Mongay al frente del Ejecutivo hasta la finalización del mandato en 2027.