Bono de fin de año 2025: Quiénes cobran, fechas confirmadas y montos actualizados

Hoy es 9 de diciembre de 2025 y el cronograma de pagos de fin de año ya está en marcha. Mientras algunos sectores celebran bonos extraordinarios históricos, otros todavía esperan definiciones o se encuentran con la noticia de que no habrá un extra navideño este año.

A continuación, te detallamos toda la información confirmada hasta hoy, separada por grupo, para que sepas exactamente qué vas a cobrar y cuándo.

Jubilados y Pensionados de ANSES: Bono de $70.000 Confirmado

Para los jubilados, la situación está clara. ANSES ya confirmó el pago del bono extraordinario, que se suma al haber mensual y al medio aguinaldo.

Monto: $70.000 .

. Quiénes lo cobran: Titulares de la jubilación mínima y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la jubilación mínima y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Aclaración importante: El bono no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

El bono para el cálculo del aguinaldo. Fechas de cobro: El calendario comenzó hoy, 9 de diciembre , para los DNI terminados en 0.

El calendario comenzó hoy, , para los DNI terminados en 0. Total de bolsillo (Mínima): Quienes cobran la mínima recibirán en mano el haber + aguinaldo + bono, sumando un total aproximado de $581.319.

Estatales: La gran diferencia entre Nación y Provincias

Acá es donde se ve la mayor disparidad. Mientras una provincia paga un bono millonario, los trabajadores nacionales y bonaerenses tienen un panorama mucho más austero.

1. Santiago del Estero: El bono más alto del país

Los empleados públicos de Santiago del Estero son la excepción a la regla este 2025. El gobernador Zamora confirmó un bono total de $2.100.000.

Pago de Diciembre: La tercera y última cuota de este bono se paga el lunes 23 de diciembre .

La tercera y última cuota de este bono se paga el . Monto de la cuota: $700.000 (en un solo pago, directo al bolsillo).

2. Estatales Nacionales (APN)

El panorama para los trabajadores de la Administración Pública Nacional es complejo. Los gremios (UPCN y ATE) han mantenido negociaciones tensas.

Situación: Se han discutido aumentos porcentuales bajos (en el orden del 1% mensual) y sumas fijas, pero no hay confirmado un “bono de Navidad” masivo comparable al de las provincias del norte.

Se han discutido aumentos porcentuales bajos (en el orden del 1% mensual) y sumas fijas, pero comparable al de las provincias del norte. Alerta: Muchos organismos tienen paritarias sectoriales, por lo que te recomendamos revisar el recibo o consultar con tu delegado, ya que los “bonos” a nivel nacional suelen ser sumas fijas no remunerativas más modestas.

Ver también: Aguinaldo Estatales Nacionales Diciembre 2025: Fecha de Cobro Confirmada y Cronograma Oficial

3. Estatales Bonaerenses (Provincia de Buenos Aires)

Para los empleados de la provincia de Buenos Aires (médicos, docentes, administrativos), no hay bono de fin de año confirmado por el gobierno de Axel Kicillof hasta la fecha.

Desde la administración provincial señalaron que los esfuerzos están puestos en garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a estatales bonaerenses en tiempo y forma, descartando por el momento una suma extra generalizada.

Ver también: Aguinaldo en diciembre 2025: cuándo cobran los Estatales Bonaerenses y qué pasa con el bono de fin de año

Otros casos provinciales:

Neuquén: Acordó un bono de $350.000 , pero se pagará recién en la segunda quincena de enero de 2026 .

Acordó un bono de , pero se pagará recién en la segunda quincena de . Jujuy: Confirmó un bono de fin de año de $200.000 para quienes cobran menos de un millón de pesos.

Empleados de Comercio y Supermercados

El sindicato más grande del país cerró acuerdos que impactan fuerte en diciembre, especialmente para quienes trabajan en grandes cadenas.

Empleados de Supermercados: Cobrarán un bono extraordinario de fin de año de $170.000 .

Cobrarán un bono extraordinario de fin de año de . Comercio en general: Se acordó una suma fija no remunerativa (que funciona como aumento/bono) de $60.000 mensuales, escalonada hasta marzo. Esto mejora el bolsillo, aunque técnicamente es parte de la paritaria y no un “regalo” de Navidad.

Volver al Trabajo (Ex Potenciar Trabajo)

Para los beneficiarios de los programas de empleo del Ministerio de Capital Humano, la noticia no es alentadora.

¿Hay bono o aguinaldo para Potenciar Trabajo?: NO.

El gobierno nacional confirmó que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobrarán su haber habitual de $78.000 , sin extras ni aguinaldo.

, sin extras ni aguinaldo. Fecha de pago: El depósito se realizó mayormente el 5 de diciembre. Si todavía no cobraste, chequeá tu cuenta en Mi Argentina o la app de Mi ANSES.

Resumen rápido de pagos Diciembre 2025

Grupo Bono Confirmado Fecha Clave Jubilados Mínima $70.000 A partir del 9/12 Estatales Santiago del Estero $700.000 (Cuota 3) 23/12 Estatales Jujuy $200.000 Diciembre Supermercados $170.000 Con el sueldo de Dic Volver al Trabajo $0 (No hay bono) 5/12 Estatales PBA Sin confirmar –

Mantenete atento a tu recibo de sueldo y a las comunicaciones oficiales de tu gremio, ya que en el sector privado pueden surgir novedades de último momento en las próximas semanas.