Aguinaldo en diciembre 2025: cuándo cobran los Estatales Bonaerenses y qué pasa con el bono de fin de año

La incertidumbre marca el cierre de año para los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires. A diferencia de otros diciembres donde el cronograma ya estaba cerrado para esta altura, el gobierno de Axel Kicillof mantiene los detalles bajo llave. Sin embargo, basándonos en los movimientos de Tesorería y los antecedentes recientes, ya podemos trazar las fechas estimadas de cobro para el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el haber mensual.

En este informe analizamos cuándo verías depositado tu aguinaldo, qué pasa con la reapertura de paritarias que exigen los gremios y las chances reales de un bono navideño para compensar la inflación.

¿Cuándo cobran el Aguinaldo los estatales en Provincia de Buenos Aires?

Aunque el Ministerio de Economía bonaerense aún no publicó el cronograma oficial en el Boletín Oficial, fuentes gremiales y administrativas coinciden en un esquema tentativo que busca cumplir con la ley antes de las fiestas.

Estatales Activos (Docentes, Salud, Policía, Administración Central): Todo indica que el depósito se realizaría el viernes 19 de diciembre de 2025 . Por qué esta fecha: La ley de Contrato de Trabajo establece el 18 como límite, con un margen de tolerancia de cuatro días hábiles. Al caer viernes, el gobierno provincial apuntaría a liquidarlo ese día para que el dinero esté disponible en los cajeros durante el fin de semana previo a Navidad, dinamizando así el consumo local.

Jubilados y Pensionados del IPS: Para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, el esquema suele ser distinto. Históricamente, el IPS abona el aguinaldo junto con los haberes de diciembre o en fechas muy cercanas al cierre de mes. Fecha estimada: Entre el jueves 25 y el miércoles 31 de diciembre . Atención: Es muy probable que se repita el esquema de "doble liquidación" (haber + aguinaldo) en un solo pago antes de Año Nuevo, respetando el calendario por terminación de DNI.

Para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, el esquema suele ser distinto. Históricamente, el IPS abona el aguinaldo junto con los haberes de diciembre o en fechas muy cercanas al cierre de mes.

Importante: Estas fechas son proyecciones basadas en el calendario administrativo habitual. Se espera la confirmación oficial en las próximas 48 horas por parte del gobierno bonaerense.

Cronograma Estimado Diciembre 2025

Para que vayas organizando tus cuentas, este es el escenario más probable que manejan los sindicatos:

Grupo Concepto Fecha Probable Estado Activos Medio Aguinaldo (SAC) Viernes 19/12 A confirmar Activos Sueldo Diciembre Últimos días de dic. Habitual Jubilados IPS Haberes + Aguinaldo 25/12 al 31/12 Estimado

Paritarias Estatales Bonaerenses: Diciembre caliente y reclamo de reapertura

Mientras esperás el aguinaldo, la verdadera batalla está en el salario básico. Tras la aprobación del Presupuesto 2026, los gremios mayoritarios (ATE Bonaerense, UPCN y el Frente de Unidad Docente) activaron el “operativo clamor” para reabrir la discusión salarial ahora, antes de que termine el 2025.

¿Qué piden? Una recomposición que empate o supere la inflación acumulada de noviembre y diciembre. “No podemos cerrar el año con pérdida de poder adquisitivo”, señalaron referentes de ATE en la última nota enviada al Ministerio de Trabajo.

Una recomposición que empate o supere la inflación acumulada de noviembre y diciembre. “No podemos cerrar el año con pérdida de poder adquisitivo”, señalaron referentes de ATE en la última nota enviada al Ministerio de Trabajo. ¿Qué ofrece la Provincia? El Ejecutivo reconoce el deterioro, pero ata cualquier oferta a la recaudación, que viene golpeada por la recesión nacional. La negociación hoy está trabada en porcentajes vs. sumas fijas.

Bono de Fin de Año para Estatales: ¿Hay o no hay?

Es la pregunta que inunda los grupos de WhatsApp de docentes y estatales. La realidad es compleja:

Sin anuncio general (por ahora): A diferencia de Santiago del Estero (que ya pagó bonos millonarios) o provincias patagónicas, Buenos Aires no ha confirmado un bono generalizado para todos los estatales. El antecedente “electoral”: Hubo un pago extra reciente, pero fue acotado a quienes trabajaron en los comicios. La variable de ajuste: Si la paritaria no cierra con un porcentaje satisfactorio, es muy probable que el gobierno de Kicillof saque la carta del bono por decreto (suma fija no remunerativa) para descomprimir el malestar social en enero.

En conclusión: Mantené la calma y chequeá tu cuenta el viernes 19. Si la Provincia sigue la lógica de años anteriores, el dinero debería estar allí. Para el bono de fin de año, habrá que esperar al resultado de la mesa paritaria de esta semana clave.

