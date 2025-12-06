¿Hay aguinaldo para Potenciar Trabajo en diciembre 2025? La respuesta definitiva y el cambio de fecha de cobro

Si sos beneficiario de los programas Volver al Trabajo o Acompañamiento Social (los sucesores del ex Potenciar Trabajo) y te estás preguntando si este fin de año vas a cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC) o algún bono extra, acá vas a encontrar la información oficial actualizada al día de hoy.

En medio de la incertidumbre económica, es clave saber con qué plata contás para las fiestas. Por eso, chequeamos las últimas resoluciones del Ministerio de Capital Humano y ANSES para confirmarte montos, fechas y novedades de último momento.

Confirmación oficial: ¿Se paga aguinaldo en diciembre 2025?

La respuesta corta y directa es no. Los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo no cobrarán aguinaldo ni bono de fin de año en diciembre de 2025.

Es importante que entiendas la razón técnica para evitar confusiones con otras noticias que circulan:

Naturaleza del plan: Tanto Volver al Trabajo como Acompañamiento Social son prestaciones sociales no contributivas, no son un salario formal bajo relación de dependencia. Por ley, el aguinaldo (SAC) corresponde únicamente a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Decisión del Ministerio: La cartera de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, decidió mantener congelado el monto de la prestación y no ha decretado ningún bono extraordinario "navideño" para este sector, a diferencia de lo que ocurre con los jubilados de la mínima que sí perciben bonos refuerzo.

El monto exacto: ¿Cuánto vas a cobrar en mano?

Para este mes de diciembre, el monto depositado se mantiene sin cambios respecto a los meses anteriores. A pesar de la inflación acumulada, el Gobierno ha decidido no actualizar el valor de estos planes sociales por el momento.

Monto a cobrar: $78.000 (setenta y ocho mil pesos).

Este valor es fijo y corresponde tanto a quienes están bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo (Volver al Trabajo) como a los que dependen de Niñez y Familia (Acompañamiento Social).

Atención: Se movió la fecha de cobro de diciembre

Esta es quizás la información más importante que tenés que saber hoy. Habitualmente, el pago se acredita el quinto día hábil del mes (que hubiera sido el viernes 5 de diciembre). Sin embargo, reportes de último momento y consultas al sistema de ANSES indican un cambio en el calendario debido al feriado.

El lunes 8 de diciembre es feriado nacional (Día de la Inmaculada Concepción), lo que afecta la operativa bancaria.

Fecha de acreditación confirmada: El dinero estará disponible en tu cuenta a partir del martes 9 de diciembre de 2025.

Si revisaste tu cuenta el viernes 5 y no viste el depósito, no te desesperes: el pago se corrió al primer día hábil posterior al fin de semana largo.

Cómo verificar tu estado y liquidación

Si tenés dudas sobre si seguís activo en el padrón (especialmente con las recientes auditorías y bajas que está ejecutando el Gobierno), podés chequearlo vos mismo en segundos. Es fundamental que hagas esto antes de ir al cajero para evitar sorpresas.

Ingresá al sitio oficial de Mi Argentina o a la app Mi ANSES. Logueate con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Andá a la sección “Mis Cobros”. Buscá la línea que diga “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social” correspondiente al período noviembre 2025 (que se paga en diciembre).

Compatibilidades: ¿Qué otros montos podés sumar?

Aunque el ex Potenciar Trabajo no tenga aguinaldo, recordá que este plan es compatible con otras prestaciones de ANSES que sí tuvieron aumento por la fórmula de movilidad (2,3% en diciembre) o que mantienen montos altos:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Si tenés hijos menores a cargo, vas a cobrar el aumento de la asignación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: Se acredita en la misma cuenta y fecha que la AUH (no junto con el Potenciar).

Se acredita en la misma cuenta y fecha que la AUH (no junto con el Potenciar). Asignación por Embarazo (AUE).

Si cobrás alguna de estas prestaciones, revisá tu liquidación total, ya que el monto final en tu cuenta bancaria será la suma de los $78.000 del plan más lo que te corresponda por hijos y alimentación.