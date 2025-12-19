¡Atención! Banco Provincia lanzó la “fase final” de descuentos para Navidad: 18 cuotas, 35% off y fechas clave

Ignacio Hernández
Banco provincia navidad compras

Si todavía no compraste los regalos del arbolito o la carne para la cena del 24, esta es tu hoja de ruta obligatoria. Banco Provincia activó una batería de promociones agresivas que se dividen en dos grandes momentos: las compras online de “última hora” en su portal (que vencen en breve) y los beneficios presenciales que arrancan este fin de semana.

A continuación, detallamos cada promoción, las letras chicas que importan y cómo aprovecharlas al máximo antes de que se agoten.

1. Provincia Compras: Últimas horas de las 18 cuotas sin interés

Descuentos y envío bonificado: Banco Provincia lanza promo para productos de verano

La plataforma de comercio electrónico del banco, Provincia Compras, está llevando a cabo su maratón navideña, pero el tiempo es limitado. Tienes tiempo solo hasta este viernes 19 de diciembre para acceder al financiamiento más buscado del momento.

  • El beneficio: 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.
  • Rubros destacados: Tecnología (celulares, notebooks, Smart TVs), Electrohogar (aires acondicionados, ventiladores), Juguetes, Bicicletas y Piletas de lona (el hit del verano).
  • Condición: Exclusivo para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Dato clave: Si no tienes tarjeta de crédito, el portal permite gestionar una presolicitud en el momento, aunque para llegar a comprar antes del 19, lo ideal es ya contar con el plástico habilitado.

2. “Especial Navidad”: Descuentos sin tope y financiación en locales

Una vez que termine la promo online del portal, arranca el plato fuerte en los comercios de barrio y shoppings. Agendá estas fechas: del sábado 20 al martes 23 de diciembre.

Durante estos cuatro días, podrás comprar los regalos presenciales con condiciones excepcionales:

  • Descuento: 20% de ahorro.
  • ¿El gran diferencial? Es SIN TOPE de reintegro. Puedes realizar compras grandes y el descuento aplicará sobre el total.
  • Financiación: Hasta 4 cuotas sin interés.
  • Rubros incluidos: Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías de texto, perfumerías y farmacias.

3. La mesa dulce y el asado: Promociones con Cuenta DNI

Cuenta dni carnicerias descuentos

Para la cena de Nochebuena, la estrategia cambia. Aquí la clave es usar la billetera digital Cuenta DNI.

Sábado 20 de diciembre: El día de la carne
Probablemente la promoción más importante para el bolsillo familiar. Solo por este sábado, habrá un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

  • Tope de reintegro: $7.000 por persona (se alcanza gastando $20.000).
  • Consejo: Si en la familia hay dos personas con Cuenta DNI, pueden dividir la compra y ahorrar hasta $14.000 en el asado navideño.

Supermercados (Lunes 22 y Martes 23 – Fechas a confirmar según cadena)
Presta atención a las apps de los supermercados (Coto, Carrefour, Disco, etc.) y a las promociones habituales de la semana. Muchos supermercados adelantan sus ofertas de fin de semana para los días previos a la fiesta.

4. Verano 2025: Adelantando las vacaciones

Si tu regalo de Navidad es un viaje, el banco también activó promociones para la temporada que se viene:

  • Balnearios, espectáculos y entretenimiento: Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
  • Ómnibus de larga distancia: Plataforma 10 ofrece financiación especial para clientes del banco.

Resumen: ¿Qué tarjeta usar y cuándo?

  • Hasta el viernes 19/12: Usá Tarjeta de Crédito en el portal Provincia Compras para electro y regalos caros (18 cuotas).
  • Del 20/12 al 23/12: Usá Tarjeta de Crédito en locales de ropa y juguetes (20% off sin tope + 4 cuotas).
  • Sábado 20/12: Usá Cuenta DNI (dinero en cuenta) en carnicerías para la comida (35% off).
