Blas Cinalli habló sobre la pelea con sus compañeros y su decisión de cambiar de abogado

Blas Cinalli recibió 15 años de condena por el asesinato de Fernando Báez Sosa y decidió cambiar su estrategia judicial, para disminuir su pena y salir antes de prisión.

El joven reconoció que dos de sus compañeros tomaron una decisión similar, lo que generó una pelea interna con el resto de los rugbiers.

A confesión de parte, relevo de pruebas

"Ayrton, yo y Lucas Pertossi estamos un distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados, pero sí distanciados de palabra", le confesó el joven al periodista Cristian Echeverría.

Y agregó: "No voy a echarle las culpas a Luciano Pertossi, mi primo, pero él empezó forcejeando con un pibe (por Fernando Báez Sosa) dentro del boliche y luego siguió afuera queriéndole pegar a un amigo de Fernando".





Luciano Pertossi

Cinalli remarcó: "Nosotros no queríamos pelear. Nos sacaron del boliche y afuera nos agarró la Policía para sacarnos del lugar y nos queríamos ir, pero Luciano estaba muy alterado. Como te dije, no quiero echarle las culpas a nadie. Estoy contando cómo fue todo".

Cambio de abogado

Cinalli confirmó que busca otro letrado: "Voy a cambiar de abogado, yo no le pegué a Fernando. No estoy conforme con la defensa de Tomei. Sinceramente, quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo".

El joven se sinceró: "Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata. Es todo muy caro".

El rugbier explicó: "Con otro abogado me hubieran dado muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me tendrían que haber dado muchos menos años".