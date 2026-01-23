Bastián sigue en estado crítico: Evalúan nuevas intervenciones por la gravedad de las lesiones

Francisco Díaz
bastian

Luego de haberse informado que Bastián deberá ser sometido a una traqueotomía, en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño de 8 años que permanece internado tras el grave accidente ocurrido en Pinamar.

Según el informe oficial, el menor “continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, internado en la unidad de terapia intensiva, sin presentar cambios en relación con el último parte médico difundido”.

En relación con la traqueotomía, se explicó que la intervención tiene como objetivo establecer una vía aérea más estable que la asistencia respiratoria mecánica que recibe actualmente. En ese sentido, trascendió que la familia fue informada sobre la posibilidad de avanzar con dicha intervención durante la jornada de hoy. Además, no se descarta una nueva cirugía craneal, en la que podrían colocarse placas y clavos para tratar las lesiones que presenta en la cabeza.

Evolución minuto a minuto

Desde el equipo médico destacaron que la evolución de Bastián es evaluada “minuto a minuto” y que las decisiones quirúrgicas se tomarán únicamente cuando las condiciones clínicas del niño lo permitan. Si bien la intervención craneal es considerada necesaria, los profesionales aguardan el momento oportuno para llevarla a cabo.

El accidente

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que se trasladaba Bastián junto a su familia colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de médanos conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar.

Tras el impacto, el niño fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Debido a la gravedad y complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital Pediátrico de alta complejidad de Mar del Plata, donde volvió a ser operado y permanece internado en terapia intensiva.

