Bastián podría ser derivado al Hospital Garrahan tras una evolución clínica favorable

Parte médico del nene de 8 años accidentado en Pinamar: evolución estable pero crítica

El equipo médico que atiende a Bastián, el niño internado desde hace varias semanas en el Hospital Interregional Pediátrico de Mar del Plata, analiza por estas horas la posibilidad de derivarlo al Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de que continúe su recuperación en un establecimiento de referencia nacional en medicina pediátrica.

Según se informó, la evaluación del traslado se da a partir de una evolución clínica favorable, registrada en los últimos días, que permitió una reducción progresiva del soporte respiratorio y una mayor estabilidad en sus parámetros generales. Estos avances habilitan a los profesionales a considerar un cambio de centro asistencial, siempre que se mantengan las condiciones necesarias para un traslado seguro.

Bastián permanece internado bajo estricta supervisión médica y continúa recibiendo atención especializada. Desde el entorno sanitario aclararon que la derivación aún no está confirmada y dependerá de nuevos controles y estudios que se realizarán en las próximas horas, además de la coordinación logística entre ambos hospitales.

El Hospital Garrahan es uno de los principales centros pediátricos del país y cuenta con equipos multidisciplinarios preparados para abordar cuadros de alta complejidad, lo que podría representar un paso importante en la continuidad del tratamiento del niño.

Mientras tanto, la familia de Bastián permanece a la espera de definiciones, acompañando el proceso con cautela y expectativa, a la espera de un nuevo parte médico oficial que brinde mayores precisiones sobre su estado de salud y los pasos a seguir.

Más leídas